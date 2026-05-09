ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಬೆಳೆಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ತಿಂಗಳ 29ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

CHIKKAMAGALURU SUMMER CAMP ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 9, 2026 at 5:45 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಪ್ಪ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ನೆಂಟರಮನೆ, ಪ್ರವಾಸ, ಆಟೋಟ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ಲಾನ್​​​​ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​​ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ, ಕ್ರೀಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಓದುವ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹಬ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತೀ ದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ ಸಿಇಒ ಕೀರ್ತನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಏ. 10 ರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಮೇ 29ರ ವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವ ದಿನದವರೆಗೂ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ನೀಡುವ ಸಮಯ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ತಾರ (ETV Bharat)

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿನೂತನ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳೆಯುವ ಬದಲು ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಶಿಬಿರದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ.

ಪಠ್ಯದ ಜತೆಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಲಿಕೆ (ETV Bharat)

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಚಿತ್ತಾರ, ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕಾಗದ ಜಾದು, ಮಲೆನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಿಂಬಿಸುವ ಹಸೆ ಬರೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಾಗ ಅರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಡಿಸುವ ಡೂಡಲ್ ಮನೆ ಸರಳ ಚಿತ್ರಗಳು, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು.

ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಾರ (ETV Bharat)

ನಿರಾಮಯ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನಿಧಿಯ ರಾಜ, ರಾಣಿ ಸ್ಫರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆಸ್, ಕೇರಂ, ಕಬಡ್ಡಿ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​​​, ಖೋ ಖೋ ಆಟಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವುದು. ಕೌಶಲ್ಯ ಕಾಶಿ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪಯಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಧನೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಲು ಸಸ್ಯವರ್ಗ, ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮಾತು ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಿನುಗು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಗೆ ಬಂಡಿ, ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಡು ಹಾಡುವ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಕಿರುನಾಟಕ, ರಂಗಿತರಂಗ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ, ಬಸವ ಜಯಂತಿ, ಆದಿಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮುತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪಾದಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು. (ETV Bharat)

ಹಸಿರು ಹಬ್ಬ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು, ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿರು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಬರುವುದು ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀಲಾಂಬರಿ, ಶ್ವೇತ ಸಂಭ್ರಮ, ಆಸೆಯ ಗೋಡೆ, ನಳಪಾಕ, ನಾಲಿಗೆ ಸಲಿಸು ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ಪೋಷಕರಾದ ಮಂಜುಳ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​​ ವತಿಯಿಂದ ವಿನೂತನ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಪಠ್ಯದ ಜತೆಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಲಿಕೆಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಓದುವ ಬೆಳಕು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಮಿತ್ರ, ಓದಿನೋತ್ಸವ, ಕಥಾ ಲೋಕ, ಸುದ್ದಿ ಸಂಗತಿಗಳ ಸಾರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿ, ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಕೀರ್ತನ ಹೆಚ್​ ಎಸ್​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​​ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೀರ್ತನ ಹೆಚ್ಎಸ್ ಅವರ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಶಿಬಿರ ನೆಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಟ ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಬೇಸಿಗೆಯ ರಜಾವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಕಲಿಕೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

