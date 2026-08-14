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ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ 'ಎಟ್ ಹೋಂ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಿರಸಿಯ ಸುಜಾತಾ ನಾಯ್ಕ ಆಯ್ಕೆ

ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವತಿ ಸುಜಾತಾ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಎಟ್ ಹೋಂ ರಿಸೆಪ್ಷನ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

Sujatha Naik has been selected for the Honourable President's 'At Home' reception
ಸುಜಾತಾ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2026 at 2:04 PM IST

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ಶಿರಸಿ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ. ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಿರಸಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾಜಿ ರೇಂಜರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಜಾತಾ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

​ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಎಟ್ ಹೋಂ ರಿಸೆಪ್ಷನ್' ಹಾಗೂ 'ವಿಶೇಷ ಔತಣಕೂಟ'ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಶಿರಸಿಯ ಈ ಅಪ್ಪಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎಟ್ ಹೋಂ ರಿಸೆಪ್ಷನ್​ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸುಜಾತಾ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. (ETV Bharat)

​ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ: ಶಿರಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಸುಜಾತಾ ನಾಯ್ಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಯುವ ಆಪದ್ ಮಿತ್ರ' ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರ ಅಪಾರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಮಹೋನ್ನತ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕೊಂಡಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಪದ್ ಮಿತ್ರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಇವರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿರಸಿ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರಾ ಸೇವಾ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಮುಂಡಗೋಡಿನ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕಿಯಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ 29ನೇ ರಾಜ್ಯ ಜಾಂಬೋರೇಟ್, 2026ರ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಸಮಿತಿ ಸಮಾವೇಶ, ಸಾಹಸಮಯ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತದ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಾರಣ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಣು ವಿಕಿರಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Sujatha Naik has been selected for the Honourable President's 'At Home' reception
ಸುಜಾತಾ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ (ETV Bharat)

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ಸುಜಾತಾ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ದೊಡ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಅದ್ಧೂರಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಿದರು.

"ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಈ ಗೌರವ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದೆ. ರೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಚೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಸುಜಾತಾ ನಾಯ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡನಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಕೂಲಿ ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಯುವ ಆಪದ್ ಮಿತ್ರ' ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವೆ. ತರಬೇತಿಯ ಬಳಿಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಹೋನ್ನತ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ. - ಸುಜಾತಾ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ

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TAGGED:

SUJATA SURESH NAIK
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ
UTTARA KANNADA
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ
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