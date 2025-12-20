ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ
ಈಗನ ಪೀಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಬ್ಬಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಯಲಿ ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : December 20, 2025 at 11:18 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತ ತಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಪೈರನ್ನು ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುವ ಕಾಲ. ಇಂತಹ ರೈತರ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾಲೇಜನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಕಾಲೇಜು ಗೇಟಿನಿಂದಲೇ ತಳಿರುತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭತ್ತದ ರಾಶಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಗೌರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರ-ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ನಗರದ ಪ್ರ-ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರ-ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿದರು. ಯುವಕರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪಂಚೆ, ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಯುವತಿಯರು ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಬಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರ-ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಈಗಲೇ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಎಳ್ಳು ಸಹ ಹಂಚಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಮೇಶ್ ಹೆಗಡೆ, ಇತರೆ ಗಣ್ಯರು ಪೈರು ರಾಶಿಗೆ ಪೊಜೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರ-ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರ-ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರ-ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವಂತಹವರು. ಇವರು ತಾವು ತಿಳಿದ ಕಲಿತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನೂ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಧು ಕುಮಾರ್.
ಪ್ರ-ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿ ಆಶಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದೆವು. ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ, ಕಿಚ್ಚು ಹಾಯಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಾಳನ್ನು ಹಂಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಸಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ, ರಾಶಿ ಪೊಜೆ ಜೊತೆ ದೇವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರ-ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪ್ರ-ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿ ಚಂದನಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈರು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭತ್ತದ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ, ಕುಂಭ, ಎತ್ತಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು, ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
