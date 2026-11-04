ಬಗೆಹರಿಯದ ಕಬ್ಬಿನ ಕಗ್ಗಂಟು, ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎರಡೂ ಸಭೆ ವಿಫಲ: ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಸಭೆ..!
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಒಪ್ಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
Published : November 4, 2026 at 7:04 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಬ್ಬಿನ ಕಗ್ಗಂಟು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಸಿದ ಎರಡು ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಧಾರ ಮೂಡಲಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ 3,500 ರೂ. ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಸಕ್ಕರೆ ದರ ಕೆಜಿಗೆ 50 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ 500 ರೂ. ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲೇ 4 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡಬೇಕು. 2ನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ 500 ರೂ. ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರೂ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 31 ರೂ. ಇದ್ದಾಗ 3,300 ರೂ. ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 1 ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲು 4,600 ರೂ. ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ 4 ಸಾವಿರ ರೂ., ಎರಡನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ದರ ಆಧರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿ 500 ರೂ. ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಒಪ್ಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಸಭೆಗೆ ಪೂಜಾರಿ, ಗುರೂಜಿ ಗೈರು: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ವಿಫಲವಾದ ಮೇಲೆ 14 ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಸಭೆ ನಿಗದಿ ಆಯಿತು. 8.30ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಸಭೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇನ್ನುಳಿದ ಸಂಘಟನೆಗಳ 12 ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು 3500 ರೂ. ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು 3500 ರೂ.ಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಯ ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ವೇದಿಕೆ ಬಡಕುಂದ್ರಿಗೆ ಬಂದು, ತಾವು ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಎಷ್ಟು ಕಂತು, ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಈಗ 50 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 4000 ರೂ. ಮೊದಲ ಕಂತು ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಬೇಡಿಕೆ 4500 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾವು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಬರದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಡಕುಂದ್ರಿ ಹೊಳೆಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯತ್ತ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೈಲ್ ಭರೋ ಚಳವಳಿ ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂದು ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಎರಡು ಸಭೆ ವಿಫಲ ಬಳಿಕ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..?: ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಇವತ್ತಿನ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆ ವಿಫಲವೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಫಲವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫಿಪ್ಟಿ ಫಿಪ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಸಭೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು, ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದರ ನಿಗದಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದರ ನಿಗದಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಎಂ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದರ ನಿಗದಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು, ರೈತರು ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾದ ಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕ, ಸಚಿವನಾಗಿ ನನ್ನದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ರೈತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವೆ ಬೆಲೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಎಸ್ ಎಪಿ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಪಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗಿನದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದರ ನಿಗದಿ. ಸಕ್ಕರೆ ದರ ದಿನವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಂಎಸ್ಪಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ರೈತರು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರೈತ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾಳೆವರೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ಗೊಂದಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಭೆ ನಿಗದಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಭೆಗೆ 11 ರೈತ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಇನ್ನುಳಿದ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು. ಸಭೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತೆ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಕೆಲ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆಗೆ ಸಭೆಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು, ಜಿ.ಪಂ. ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ರೈತರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದತ್ತ ತೆರಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಜಿ.ಪಂ. ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.
ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನೂ ಕರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 4,500 ರೂ. ದರ ಘೋಷಿಸಬೇಕು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 1,000 ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಎಂಎಸ್ಪಿ ದರವನ್ನು 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು, ಎಥೆನಾಲ್ ಪೂರ್ಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ಕಬ್ಬು ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ದರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಾಳೆಯೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭಿಸಿ, ರೈತರನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟ, ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಚಳುವಳಿ ಜನಾಂದೋಲನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರು 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಬುಧವಾರ ಜೈಲ್ ಭರೋ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲು ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ರೈತರು, ಇವತ್ತೇ , ಇಲ್ಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಹಠ ಹಿಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಮುಂದೆ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬುಧವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡದ ಒಮ್ಮತ: ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ, ಇಂದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ರೈತರ ಪಟ್ಟು
ನ.5ರಂದು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ: ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್