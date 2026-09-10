ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಬ್ಬಿನ ಸಮರ: ಮತ್ತೆ ಗುರ್ಲಾಪುರ ಮಾದರಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದ ಬೆಳೆಗಾರರು: 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತು
ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಠಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 10, 2026 at 11:32 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ದರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರ್ಲಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದು, ಸೆ.29ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ದಾದ ಜೋಶಿ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಎದುರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 5,500 ರೂ. ದರ ನೀಡಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ 1 ಕೆಜಿಗೆ 61 ರೂ. ಕನಿಷ್ಟ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಠಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ರಣಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗುರ್ಲಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಹೋರಾಟದ ರೂವಾರಿಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೆ.29ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಗುರ್ಲಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ''ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 5,500 ರೂ. ಬೆಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ರೈತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗುರ್ಲಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಎಂಎಸ್ಪಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ. 8 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ. 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಕೃಷಿ ಖರ್ಚು ಈಗ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೆ.29ರಂದು 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
''ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 60 ರೂ. ಎಂಎಸ್ಪಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ದರ ಕೆಜಿಗೆ 100 ರೂ. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದ ಎಥೆನಾಲ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರು ಪಕ್ಷ, ಜಾತಿ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಏನಿದ್ದರೂ ಕಬ್ಬಿನ ಪಕ್ಷ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ, ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ರೈತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
''ಎಫ್ಆರ್ಪಿ ಎನ್ನುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ. ಎಂಎಸ್ಪಿ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಆರ್ಪಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 31 ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಆರ್ಪಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಂಎಸ್ಪಿ 60 ರೂ. ಮಾಡಿದರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಎಫ್ಆರ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಲಾಬಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿದಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಣಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
''ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಣಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. 50 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಂದ ಲಾಭ ಇದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಕ್ತ, ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 12 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು 5,500 ರೂ. ಕೊಡಲೇಬೇಕು'' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
3,650 ರೂ. ಎಫ್ಆರ್ಪಿ ನಿಗದಿ: ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3650 ರೂ. ಎಫ್ಆರ್ಪಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಸೆ.3ರಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಆಯುಕ್ತರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಶೇ.10.25ರ ಸಕ್ಕರೆ ಇಳುವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ 3650 ರೂ., ಶೇ.10.25ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 356 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರ, ಶೇ.10.25ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ 3560 ರೂ. 9.50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ 3,383 ರೂ. ದರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 100 ರೂ. ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ 5,500 ರೂ. ಇದ್ದು, ಈಗಿನ ಎಫ್ಆರ್ಪಿ ದರವನ್ನು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಬ್ಬಿನ ದರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
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