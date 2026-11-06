ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ: ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ 300 ರಿಂದ 400 ರೂ. ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ 500 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ರೈತರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 6, 2026 at 8:46 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮುಂಬರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂಬರುವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಬ್ಬಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 1000 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿರುವ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡಲೇ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಕಬ್ಬು ತೂಕ ಮಾಡುವಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಮೋಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ತೂಕದ ಮೋಸವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.
ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ, ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ 'ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್' (Single Phase) ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದುವ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೇ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತ್ರೀ-ಫೇಸ್ (3-Phase) ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಗಳಿಸುವ ಪ್ರತಿ 100 ರೂ. ಲಾಭದಲ್ಲಿ 75 ರೂ.ಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ 300 ರಿಂದ 400 ರೂ. ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ 500 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ರೈತರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರೈತರು 13-14 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದರೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರು 10-11 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾದರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ನ್ಯಾಯಯುತ ದರವು ಕೇವಲ ಬೆಳಗಾವಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ಗದಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಹಾವೇರಿ, ಕಾರವಾರ, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಆ ಭಾಗಕ್ಕೂ ತೆರಳಿ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚೂನಪ್ಪ ಪುಜಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
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