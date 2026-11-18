ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3600 ರೂ. ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ, ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ದರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರೈತರು ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ ನಡೆಸಿದರು.
Published : November 18, 2026 at 10:38 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3600 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹಾವೇರಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರ ಹಾವೇರಿ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರು. ಆದರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಹೇರಿದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ನಿವಾಸದ ಸುತ್ತ 250 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಂಗಳವಾರವೇ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ನಿವಾಸದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 250 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿ ಡಾ. ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ–2023ರ ಕಲಂ 163ರಡಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
ಪೊಲೀಸರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿದ ರೈತರು: ಪೊಲೀಸ್ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ರೈತರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕು ಬಂಕಾಪುರ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ರಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ನಾಕಾ ಬಂದ್ಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಕೆಲಕಾಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತುಕತೆ ಸಹ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಎಂ ಶುಗರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಒಡೆತನದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3600 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರು. ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು. ಆದರೂ ಸಹ ರೈತರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಹೆದ್ದಾರಿ 48 ರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಬಸ್ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿ ಆಕ್ರೋಶ: ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ, ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿನ ವಾಹನ ತಡೆದು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಸ್ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಮಲಗಿ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಅಸಮಾಧಾನನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ ಆಗಮಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಬ್ಬಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಬ್ಬು ಹಿಡಿದು ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ರೈತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭುವನೇಶ್ವರ ಶಿಡ್ಲಾಪುರ್ ಪ್ರತಿಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಾವು ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಸಚಿವರ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಗೆ ನಾವು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬೆಳೆದ ಕಬ್ಬಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದರ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ದರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3800 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ 3600 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಎಂದರೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಕಾರಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ರ ಬಂಕಾಪುರ ಟೋಲ್ನಾಕಾ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಕ್ಕರೆ ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲಾ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಾನು ಮುಕ್ತ ಅಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಲೆಮನಿಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದ ಕಬ್ಬು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ 20 ಕೆಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿನ ರಿಕವರಿ 10.20 ರಿಂದ 11.50 ರವರೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭುವನೇಶ್ವರ ಶಿಡ್ಲಾಪುರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಮರಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಇವತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವು. ಅಲ್ಲಿ 144 ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾರೂ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಟೋಲ್ಗೆ ಬಂದು ರೈತರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ರೈತರನ್ನ ಇಷ್ಟು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ರೈತರ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ, ಮುದೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರತಿಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3600 ರೂಪಾಯಿಂದ 4000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು 3000 ಮತ್ತು 3100 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕರೆದ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಬರದೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವೆಸಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
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