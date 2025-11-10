ಹಾವೇರಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ದರ ನಮಗೂ ನೀಡುವಂತೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಸಾಗಾಟ ಖರ್ಚು ಮುರಿದು ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 2,700 ರೂ. ಮತ್ತು 2,800 ರೂ. ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ದರವನ್ನು ನಮಗೂ ನೀಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 10, 2025 at 9:13 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ದರವನ್ನು ನಮಗೂ ನೀಡುವಂತೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 3,300 ರೂ. ಕೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕ್ಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ದರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬದಲಿಗೆ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಸಾಗಾಟ ಖರ್ಚು ಮುರಿದು 2,700 ರೂ. ಮತ್ತು 2,800 ರೂ. ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಭೆ ಕರೆದರೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭುವನೇಶ್ವರ ಶಿಡ್ಲಾಪುರ್, ಈ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರತಿಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,300 ರೂ. ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ್ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೈತರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲಿಕರು ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 2,800 ಮತ್ತು 2,900 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ರೈತರು ದರ ನಿಗದಿ ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು.
ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೈತರು ಕಬ್ಬು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಈಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಕಬ್ಬನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಗುರುವಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೂ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ ಶಿಡ್ಲಾಪುರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗುರುವಾರ ಸಂಘ ತಿಳಿಸುವವರೆಗೂ ಕಾರ್ಖನೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಸಾಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಬ್ಬು ಸಾಗಿಸಲು ಮುಂದಾದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿ ತಗೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಸಾಗಾಟ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಶಿಡ್ಲಾಪುರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಮಧ್ಯ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವಪ್ಪ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಜೆಎಂ ಶುಗರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಂ.ಡಿ.ಜೆಎಂ ಲಿಂಗರಾಜ್, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಟನ್ಗೆ 2,700 ರೂ. ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ರಿಕವರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಹೋರಾಟ ದುರದ್ದೇಶಪೂರಿತವಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಬ್ಬು ಬೆಲೆ-ಇಳುವರಿ ದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕಬ್ಬು ಇಳುವರಿ ದರ, FRP ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?