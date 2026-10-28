ಗುರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಗಡುವು ಅಂತ್ಯ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ
ರೈತರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸತಾಯಿಸಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. - ವರದಿ ಶಿವರಾಜ್ ನೇಸರಗಿ
Published : October 28, 2026 at 4:28 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಗಡುವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಬ್ಬಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಗುರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಕಬ್ಬಿನ ದರ ನಿಗದಿ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಎಸ್ಎಪಿ (ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಬೆಲೆ) ಕಾನೂನಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹4,500 ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಬೇಕು. ರೈತರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸತಾಯಿಸಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುರೂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಗೋದಾಮುಗಳಿಗೆ ಬೀಗಮುದ್ರೆ: ಈಗಾಗಲೇ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ಕುಮಾರ್ ಮರದಿ, ಸತ್ಯಪ್ಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲಾಪುರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗೋದಾಮುಗಳಿಗೆ ಬೀಗಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೋರಾಟದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಕಾರ್ಯ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಿತ್ತೂರಿನಂತೆ ಗುರ್ಲಾಪುರದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ವೇದಿಕೆಗೂ ಆಗಮಿಸಿ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ದರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, 15 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗುಲಾಬಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಹೋರಾಟವು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರನ್ನು ಬೀದಿಪಾಲು ಮಾಡುವ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಗುರೂಜಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಎಂಎಸ್ಪಿ (ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ) ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಮೂಲಕ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಕೂಡಲೇ ಸಿಸ್ಮಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸಂಘ) ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಲ್ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಹೋರಾಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಬಸವಣ್ಣ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊ.ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳ ಅಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಸೇರಿದ್ದರೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ರೊಟ್ಟಿ, ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ಧಾರೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 24 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಊಟ, ಪೆಂಡಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜನರೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಜಾತ್ರೆಯಂತೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗುರೂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಮಠಾಧೀಶರ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದ ಗುರೂಜಿ: ಈ ರೈತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ನಾಡಿನ ಮಠಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಸಂತರನ್ನು ಗುರೂಜಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಮುಗಳಖೋಡದ ಪರಮಪೂಜ್ಯರು, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು, ಶ್ರೀಶೈಲ ಹಾಗೂ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
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