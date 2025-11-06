ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರ ಅಣಕು ಶವಯಾತ್ರೆ, ಬಾರುಕೋಲು ಚಳವಳಿ: ಗುರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3500 ರೂ. ದರ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಳೆದ ಎಂಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 6, 2025 at 5:35 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಕಳೆದ ಎಂಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರ್ಲಾಪುರ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಅಣಕು ಶವಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ವಕೀಲರು, ಕರವೇ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಥಣಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಸಂಕೇಶ್ವರ, ಹಾರೋಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3500 ರೂ. ದರ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಳೆದ ಎಂಟು ದಿನಗಳಿಂದ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಶಾಂತಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಟೈಯರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ, ಸಚಿವರ ಅಣಕು ಶವಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ಚುನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸ್ಟೇಜ್ (ವೇದಿಕೆ) ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಬೆಂಗಳೂರು-ಪುಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ನಾವೇನೂ 5000 ರೂ. ದರ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಾವಿರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ದರವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಶಾಂತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಾರುಕೋಲು ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಿ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ, ಸುವರ್ಣಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಮಹಾದೇವ ಮಡಿವಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ಹಠಮಾರಿತನ ಬಿಟ್ಟು ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿ- ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ: "ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3500 ರೂ. ನೀಡುವಂತೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಠಮಾರಿತನ ಬಿಡಬೇಕು" ಎಂದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಮ್ಮ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ತುಂಬಾ ಏನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. 3500 ರೂ. ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸತಾಯಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದರು.
"ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಠ ಮಾಡಲಿ, ರೈತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಠ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆದರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರೈತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು 3,300 ರೂ. ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ 200 ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
"ಇವತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ರೈತ ತುಂಬಾ ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 14,000 ರೂ. ಲಾಭಾಂಶವಾಗುತ್ತದೆ. 14 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಇವರು ರೂ. 3,500 ರೂ. ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪದವಿಗೆ ರೈತರು ಕೊಟ್ಟ ಮತ ಭಿಕ್ಷೆ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ರೈತರ ಬದುಕನ್ನು ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಾವೂ ಕೂಡ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ರೈತರ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದರು.
