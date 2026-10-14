ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಒಂದು ಬದಿ ಮಾತ್ರ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ
ಬೈಲೂರಿನ ನಿಶ್ಚಲ ಮಂಟಪದ ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಫಕಿರೇಶ್ವರ ಮಠದ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಕಲ್ಮಠದ ರಾಜಗುರು ಮಡಿವಾಳ ರಾಜಯೋಗಿಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು.
Published : October 14, 2026 at 8:57 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ ಈಗ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದ ಪುಣೆ-ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದ ಹತ್ತರಗಿ ಟೋಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಸೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ನಾನು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳುತ್ತೇನೆ. ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ 5,500 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಆಟ ನಡೆಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇದೆ. ಎಂಎಸ್ಪಿ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 5,500 ರೂ. ದರ, ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 60 ರೂ. ಎಂಎಸ್ಪಿ ದರ ನಿಗದಿ, ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿ, ರಾಜ್ಯದ ಎಥೆನಾಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ ಹೋರಾಟ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಟೋಲ್ ಬಳಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪುಣೆ-ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ, ಹತ್ತರಗಿ ಮತ್ತು ಕೊಗನೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಟೋಲ್ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು, ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು. ಬುಧವಾರವೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಟೋಲ್ ಬಳಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈಲೂರಿನ ನಿಶ್ಚಲ ಮಂಟಪದ ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಫಕಿರೇಶ್ವರ ಮಠದ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಕಲ್ಮಠದ ರಾಜಗುರು ಮಡಿವಾಳ ರಾಜಯೋಗಿಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಹೋದವರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ. ಆದರೆ, ರೈತರು ಕೇಳಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ? ನೀವು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುತ್ತಿರಾ? ರೈತರ ಬೆವರಿನ ಹನಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನಲು ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದರು.
ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ರೈತರ ಬೆವರಿನ ಹನಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಎಂದು ನಂಬಿದವ ನಾನು. ಆ ರೈತರ ಬೆವರಿಗೆ ಈಗ ಬೆಲೆ ತಂದು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತರ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಜಯ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. 30 ಇರೋದು 60 ರೂ. ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೇನು ನಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಯಾರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ. ಸಾಲಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ರೈತರನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಬೀಜಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಸದಾ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.
ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರವನ್ನು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುತ್ತಾರಾ? ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಲು ಮಿನಾಮೇಷ ಎನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆದ್ದಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದ್ ಆಗಬೇಕು. ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜೋಶಿ ಅವರು ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು, ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜೋಗಪ್ಪ ಆಗಲು ನೀವು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿತರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಕಿತ್ತೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲತ್ತಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ರೈತರಿಗೆ ಅಲ್ಪೋಪಹಾರ ಮತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಊರುಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ತಂದಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಫಲಾವ್, ಶಿರಾ, ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರು, ಪಲ್ಲೆ ಸೇರಿ ನಾನಾ ರೀತಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಊಣಬಡಿಸಿದರು.
ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರೋವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರ: ಹತ್ತರಗಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಕಬ್ಬಿನ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ: ರೈತರು ಎತ್ತು, ಚಕ್ಕಡಿ ಸಮೇತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೆ ಊಟ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಸಂಜೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬದಿ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
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