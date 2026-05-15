ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನಿರ್ಧಾರ ಪುನರ್‌ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿ: ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್

ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಕ್ಕರೆ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MYSURU ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ ಸಕ್ಕರೆ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್
ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 15, 2026 at 7:12 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪುನರ್‌ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದಿಢೀರ್​ ಆಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಬ್ಬು ಬೆಳಾಗಾರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ 80 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ 2,000 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಖರೀದಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ದೇಶದ ಮೂರನೇ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿದ್ದು, 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ 80 ಲಕ್ಷ ಟನ್​ ಕಬ್ಬನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಕ್ಕರೆ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಅಭಾವ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಬ್ಬು ರೈತನ ಪಾಲಿಗೆ ಆದಾಯ ತಂದರೆ, ಇದೇ ಕಬ್ಬು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ಇದೇ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತಯಾರಿಸಿ ಲಾಭ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು 5 ಕೋಟಿ 80 ಲಕ್ಷ ಟನ್​ ಕಬ್ಬನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5.5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆ ರಾಜ್ಯ ವಿವಿಧ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

