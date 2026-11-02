ಕಬ್ಬು ಹೋರಾಟ: ಕೈಗೆ ಬೇಡಿ, ಸರಪಳಿ ಧರಿಸಿ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನ ಮುಂದೆ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: 'ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ' ಎಂದು ಅಗ್ರಹ
Sugarcane Farmers Protest: ಕಬ್ಬಿನ ದರ ನಿಗದಿ ಹಾಗೂ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತರು ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನ ಎದುರು ಕೈಗೆ ಬೇಡಿ, ಸರಪಳಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.
Published : November 2, 2026 at 7:49 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 5,500 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿ, ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜೈಲ್ ಭರೋ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಕೆಲ ರೈತರು ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಂಡಲಗಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.
ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಕಾಶ ನಾಯಿಕ, ಕಿಶನ್ ನಂದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಬೇಡಿ, ಸರಪಳಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಎಂದು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದರು. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಾರುಕೋಲು ಬಾರಿಸಿ, ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿಶನ್ ನಂದಿ, ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ 4,500 ರೂ., ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊಡುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಭೀಕರ ಬರ ಇದೆ. ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ರೈತರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕನಿಕರ ಇಲ್ಲ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಾಟಕವಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯ 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಅದೇ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 50 ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಜೈಲ್ ಭರೋ ಚಳವಳಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಗುರ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಚಕ್ಕಡಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇರಿ ವಾಹನಗಳ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರಿ ಎಂದು ಕಿಶನ್ ನಂದಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ನಾಯಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊಡಿ. ಆ ತಾಕತ್ತು ನಿಮಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮಾಡುವ ಮೋಸ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ, ರೈತದ್ರೋಹಿ ಆಗಬೇಡಿ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಅತ್ತ ಗುರ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನತ್ತ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂಡಲಗಾ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಾಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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