ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣ: ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ, ಕಾರಣ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ರೈತರು
Sugarcane Cultivation Decline: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ಕುರಿತು ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 6, 2026 at 2:39 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಗದ ದರ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ, ಮಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ ರೈತರು, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ಬು ಬದಲು ಭತ್ತ, ಅಡಿಕೆಯತ್ತ ಒಲುವು ತೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಕಬ್ಬು ನಾಟಿ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2014-15ರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 9,911 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು. 2019ರಲ್ಲಿ 1,713 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡರೆ, 2023ರಲ್ಲಿ 991 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಕುಸಿವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ (2026) ವರ್ಷ 768 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ, ಹರಿಹರ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಬ್ಬನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಹೊತ್ತ ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಅವುಗಳು ಮಾಯವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಕೈಬಿಡಲು ಕಾರಣ: ಕಬ್ಬು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಅವಧಿಯ ಬೆಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ನೀರು ಬೇಕು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇಕು, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದರೂ ದರ ಕುಸಿತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿ. ಇದೇ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದರೆ 2-3 ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಕಬ್ಬಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಕ್ಕರೂ ಅಧಿಕ ಕೂಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಕಬ್ಬನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಯಿತು. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ನೀಡದ್ದರಿಂದ ಕಬ್ಬು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯತೊಡಗಿತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ನಡುವೆ ತಿಕ್ಕಾಟ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರು.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕೊಳೆನಹಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಚೆ 9 ಸಾವಿರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೇವಲ ಏಳುನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವುದು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಕ್ಕವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಬಾತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಭದ್ರಾ ಶುಗರ್ ಕಂಪನಿ, ತೆಲಿಗಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಶುಗರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬ್ಬೇ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವುದ್ರಲ್ಲಿ ರೈತರು ವಿಮುಖತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 10-12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬದಲಿಗೆ 15-16 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾಲೀಕರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರೈತರು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರೈತರು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಅವಧಿಗೆ ಮೂರು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಹಣ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಾಣಲು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಯಿಂದ ವಿಮುಖನಾದ ರೈತ ಬಸವರಾಜ್ ಬಲ್ಲೂರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಹಿಂದೆ ಕುಕ್ಕವಾಡ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕಟಾವಿಗೆ 40 ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಬರುವುದು, ನಷ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರೈತರು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಿಂದ ವಿಮುಖತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ಬು ಕಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಕೂಲಿಗಾರರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ 350 - 500 ಕೂಲಿ ಇತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1000 - 1500 ನೀಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲು 18 ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಳೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಬ್ಬಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಬದಲು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಳೆ. ಕಬ್ಬು ಹಾಕಿದರೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೈತನಿಗೆ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 100 ಟನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಲಾಭ. 40-50 ಟನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಷ್ಟ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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