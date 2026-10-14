ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ: ದೇಶದ ರೈತರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಲಿದೆ: ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಕಮಿಟಿ ವರದಿ ಬರುವ ತನಕ ಕಾಯ್ದರೆ ಅನುಕೂಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : October 14, 2026 at 12:20 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚವ್ಹಾಣ ಅವರು ಸಭೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಸಚಿವರಾದ ಸವದಿ, ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ರೈತರ ಜೊತೆ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಚವ್ವಾಣ ಸಭೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಬ್ಬಿನ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಒಂದು ಭಾಗ ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಲಮಾಣಿ ಹೇಳಿದರು.
ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆವು. ಆಗ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರು. ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಸಭೆ ಫಲಕಾರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಕಮಿಟಿ ವರದಿ ಬರುವ ತನಕ ಕಾಯ್ದರೆ ಅನುಕೂಲ ಎಂದು ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಂಅರ್ಪಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ. ಕಬ್ಬಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 12 ತಿಂಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು. ದೇಶದ ರೈತರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಲಿದೆ ಎಂದು ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಹೇಳಿದರು.
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