'ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಲೀಕರು ಶ್ರೀಮಂತರಾದರು; ನಾವು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದು ಹೋರಾಡಬೇಕಿದೆ': ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟದ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ

ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

SUGAR CANE PRISE BELAGAVI SUGAR FACTORY SUGAR CANE FARMERS PROTEST ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ಬೆಳಗಾವಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವುದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇರುವುದು ಕೂಡ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 12 ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಸಿದ ರೈತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆ‌ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟದ ಕಾವು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದಗೌಡ ಮೊದಗಿ ಮಾತು (ETV Bharat)

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದರ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮರಣ ಶಾಸನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವು ವೆಚ್ಚ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 3,500 ರೂ. ದರಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾತರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ‌ ಗುರ್ಲಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಕಳೆದ ಆರು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಿಸಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದಗೌಡ ಮೊದಗಿ ಮಾತು (ETV Bharat)

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ: ಕಬ್ಬು ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.‌ ಹಾಗಾಗಿ, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರು ಆದಾಯ ಮೂಲದ ಖಾತ್ರಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮುಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದಾಜು 2.90 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯ 29 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ 7 ಲಕ್ಷ 91 ಸಾವಿರ 376 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ 77,357 ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಕೋಟಿ 40 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಬ್ಬನ್ನು 81 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ನುರಿಸಿದ್ದವು. 41 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿತ್ತು.‌

SUGAR CANE PRISE BELAGAVI SUGAR FACTORY SUGAR CANE FARMERS PROTEST ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.10.25 ಇಳುವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,550 ರೂ. ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶೇ.10.25 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 346 ರೂ. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3896 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇ.10.25ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಶೇ.9.50ರೊಳಗೆ ಇಳುವರಿ ಬಂದರೆ 346 ರೂ. ಕಡಿತವಾಗಿ, ಟನ್​ಗೆ 3204 ರೂ. ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವು ವೆಚ್ಚ 750 ರೂಪಾಯಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 2454 ರೂ. ರೈತರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2600 ರೂ. ವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಬರುವ ಗುಜರಾತ್, ಹರಿಯಾಣ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಇಲ್ಲಿನ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದಗೌಡ ಮೊದಗಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಾಭಾಂಶ ಗಗನಕುಸುಮ: ಕಬ್ಬಿನ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್, ಸಿಪ್ಪೆ, ಮೊಲ್ಯಾಸಿಸ್, ಎಥನಾಲ್, ಕೋಜನ್ (ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ) ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಅಂದಾಜು 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. 70:30ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ‌ಮಂತ್ರಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ.ಸಿ.ರಂಗರಾಜನ್ ನೀಡಿದ್ದ ವರದಿ ಅಂಗೀಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಸಕ್ಕರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಿದಗೌಡ ಮೊದಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

SUGAR CANE PRISE BELAGAVI SUGAR FACTORY SUGAR CANE FARMERS PROTEST ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ. ಎಂದರೆ ಏನು..? ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ. ಎಂದರೆ 2025-26ನೇ ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಲೆ(ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ.). ಶೇ.9.50 ರಿಕವರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ. ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು. 2013-14ರಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ.‌ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಅವಿರತ ಹೋರಾಟ ಫಲವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಬ್ಬು(ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ನಿಯಂತ್ರಣ) ವಿಧೇಯಕ 2013 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಳುವರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬು ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಆಯಿತು. ಆಗ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಶೇ.9.50 ಇದ್ದ ರಿಕವರಿಯನ್ನು ಶೇ. 10.25ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರು. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ವೇಳೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರುವ ಕಬ್ಬಿನ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ವಿತರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದು ಇದುವರೆಗೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ‌ ಎಂದು ಸಿದಗೌಡ ಮೊದಗಿ ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.

ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶದ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ: ಆಯಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಬ್ಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಖುದ್ದು ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಚೀಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಟಾವು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಬ್ಬು ಮಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಟಾವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಬ್ಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರಿಕವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳೇ ನೇರ ಹೊಣೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ‌ ಹೇಗಿದೆ ಹೋರಾಟ..? ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,750 ರೂ.‌ ದರ ನೀಡುವಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವು ವೆಚ್ಚ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ 3400 ರೂ. ದರ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಶೇತಕರಿ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಜಯಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಪರಿಷತ್ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ರೈತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ 3750 ರೂ. ಮಂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವುದು ಆರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಪ್ರಭಾವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರು ಹೇಳುವುದೇನು..? ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಂತಾ ಒಂದು ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಸಲು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ದರ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಒಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ಶಿವಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ತೂಕದ ಮೋಸ ತಡೆಯಿರಿ: ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆ ನೀಡದೇ ಇರುವುದು ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಆದರೆ, ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಕಬ್ಬು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವು ವೆಚ್ಚ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ 3500 ರೂ.‌ ದರ‌ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿ, ಕಾಟಾ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನಮಗೂ ಹಂಚುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ‌ ವಹಿಸುವಂತೆ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ನಾಯಿಕ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

BELAGAVI
SUGAR FACTORY
SUGAR CANE FARMERS PROTEST
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
SUGAR CANE PRISE

