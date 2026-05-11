ಪುತ್ರನಿಂದ ಸುಧಾಕರ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ; ಜೈನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ಜೈನ ಧರ್ಮದ ದಿಗಂಬರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಜೈನ ಮುನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಪುತ್ರನಿಂದ ಸುಧಾಕರ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 11, 2026 at 7:29 PM IST

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ : ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ನಿಧನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬಂದೂಕು ಪಡೆಯಿಂದ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ನಂತರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಮೇಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹರ್ಷಿಣಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದರು.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ಜೈನಧಾಮದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ದಿಗಂಬರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಜೈನ ಮುನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಪುತ್ರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸುವ ವೇಳೆ ಶಾಸಕರಾದ ರಘುಮೂರ್ತಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ನಲ್​ಪಾಡ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.‌

ಸುಧಾಕರ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು (ETV Bharat)

ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹರ್ಷಿಣಿ, ಪುತ್ರಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಅವರು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಅಳಿಯ ನಿತೀಶ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.

ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಬಾಳೆಎಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಸುಧಾಕರ್​ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು‌. ತುಪ್ಪ ಸುರಿದು ಪುತ್ರ ಸುಹಾಸ್ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸುಧಾಕರ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪುತ್ರ ಸುಹಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಚಿವ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಯಿತು.

ಜೈನಧಾಮದಲ್ಲಿ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದರು. ಸುಧಾಕರ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಆದೊಡನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರು. ಅಗಲಿದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಕೂಗಿದರು.

ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಅಮರ್ ರಹೆ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಅಮರ್ ಹೈ, ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಸಂಪುಟ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು.

