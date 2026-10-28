15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೇ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ; HPCL ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಧರಣಿ!
ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಕೀಪಿಂಗ್, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಡ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೇ ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಿತ್ತುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 28, 2026 at 5:54 PM IST
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ (HPCL) ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವೇತನಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಬಡ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೇ ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಿತ್ತುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೂ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಜಾಗೊಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ (ಸುಮಾರು 57 ದಿನಗಳಿಂದ) ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಣಕುರುಡು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮೂಲದ ಶರಣವ್ವ ಭಜಂತ್ರಿ (12 ವರ್ಷ ಸೇವೆ), ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲದ ಪಾರವ್ವ ಗಾಣಿಗೇರ (15 ವರ್ಷ ಸೇವೆ), ವಿಜಯಪುರ ಮೂಲದ ಸೂರಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳದ (12 ವರ್ಷ ಸೇವೆ) ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಸುವರ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ (25 ವರ್ಷ ಸೇವೆ) ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ನತದೃಷ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಗೇಟ್ ಬಂದ್, ಕಣ್ಣೀರ ಕತೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕರು: ಆಗಸ್ಟ್ 31ರ ವರೆಗೂ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ, ಅವರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೂಲಕ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಒಳಗೆ ಬಿಡದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಯಿತು.
ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಶರಣವ್ವ ಭಜಂತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಹೌಸ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4,000 ರೂ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲವಿದೆ. ಗಂಡ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 11 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಡಿಸಿ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ವಿಜಯಪುರದ ಸೂರಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡ ಕುಡುಕ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ದುಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಉರಿಯೋದು. 3,000 ರೂ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಊಟಕ್ಕೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ" ಎಂದರು.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪಾರವ್ವ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದರೆ ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮಗಳ ಸೀಮಂತವಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾಲ್ವರ ಪೈಕಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುವರ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಳೆಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಗಂಜಿಗೂ ಪರದಾಡುವ ದಾರುಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಬದಲಾದರೂ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ - ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಆಕ್ರೋಶ: ಘಟನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರ ಧರಣಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿರುವ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧೋರಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
"ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ ಅಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಗುಲಾಮರಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬದಲಾದರೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಆದರೆ ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದಿ ಮೂಲದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಕನ್ನಡಿಗ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರಾ ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಇವರನ್ನು 'ಹೈರ್ ಆಂಡ್ ಫೈರ್' ನೀತಿಯಡಿ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಡ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ ಚಲೋ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಸಿಐಟಿಯು ಹಾಗೂ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಡಿವೈಎಫ್ಐ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಜಾಲ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ - ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭರವಸೆ: ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಹೆಚ್.ವಿ, "ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ ಗೇಟ್ ಮುಂಭಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ (ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ) ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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