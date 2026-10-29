ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿ: ಕೇವಲ 3-4 ಸೆಂ.ಮೀ ಕಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಪರೇಷನ್
Lung Surgery at Father Müller Hospital: ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಇಬ್ಬರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 29, 2026 at 8:18 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಕಂಕನಾಡಿಯ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ‘ಯೂನಿಪೋರ್ಟಲ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್’ (Uniportal VATS - ವಿಡಿಯೋ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಥೊರಾಸಿಕೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ‘ರೈಟ್ ಲೋವರ್ ಲೋಬೆಕ್ಟಮಿ’ (ಬಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಳಭಾಗದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ) ಹಾಗೂ ‘ಲೆಫ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲೋಬೆಕ್ಟಮಿ’ (ಎಡ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ) ಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ರೋಗಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಏನಿದು ‘ಯೂನಿಪೋರ್ಟಲ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ?: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದೆ ಭಾಗವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳನ್ನು ಸೀಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಯೂನಿಪೋರ್ಟಲ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ,
ಎದೆಯ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎದೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3ರಿಂದ 4 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಾತ್ರದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ/ಕಟ್ (Incision) ಮೂಲಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಶ್ವಾಸನಾಳ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಂಕಸ್ನ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಅಗಾಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಅತಿಯಾದ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ.
- ಕೇವಲ 5 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ, ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಗೆ ಬೇಗ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಇಬ್ಬರೂ ರೋಗಿಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದ 5-7 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಹಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಡಾ.ಎಲ್ರಾಯ್ ಸಲ್ದಾನ: ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿ (ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ಜರಿ) ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಎಲ್ರಾಯ್ ಸಲ್ದಾನ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಡಾ.ಎಲ್ರಾಯ್ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಪೋರ್ಟಲ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿರುವ ಡಾ.ಡಿಯಾಗೋ ಗೊನ್ಜಾಲೆಜ್ ರಿವಾಸ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಶಾಂಘೈ ಪಲ್ಮನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಲಾಂಝೌ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರಥಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ (LZUFH) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು.
ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ (ಶ್ವಾಸಕೋಶ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಅರಿವಳಿಕೆ (ಅನೆಸ್ತೇಷಿಯಾಲಜಿ) ವಿಭಾಗಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ.ಶ್ರೀಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಕರಿಷ್ಮಾ, ಅರಿವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ.ಅನಂತ್ ಸೋಮಯಾಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೋಸ್ಟ್-ಆಪರೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಶುಶ್ರೂಷಾ (ನರ್ಸಿಂಗ್) ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ, ನೋವುರಹಿತ ಸುಧಾರಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡದ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (FMCI) ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಂ.ಫಾದರ್ ಫೌಸ್ಟಿನ್ ಎಲ್.ಲೋಬೊ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರೆ.ಫಾ.ಜಾರ್ಜ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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