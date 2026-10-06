ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ದ್ರೋಣ ಆನೆಗೆ ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಕೊಂಡಿದ್ದ ದ್ರೋಣ ಎಂಬ ಆನೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 6, 2026 at 5:52 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಕೊಂಡಾಗ ಬೇಗ ಗುಣವಾಗಲಿ ಎಂದು ಮುರಿತವಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಲ್ಲದ ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಕೊಂಡಿದ್ದ ದ್ರೋಣ ಎಂಬ ಆನೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೂಳೆ ಮುರಿತವನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಕೂಡುತ್ತಾ ಮಾನವನ ಜೀವ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಆನೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆನೆಯ ಹಾವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಕಬಡ್ಕ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಬಳಿ ಈ ಆನೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸಕ್ರೆಬೈಲಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ತನ್ನ ಎಡಗಾಲಿನ ಮೂಳೆ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಕುಂಟುತ್ತಾ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಇದರ ಮೂಳೆ ಮುರಿತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾಕುವ ಪಿಓಪಿಯ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆನೆಯ ಭಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಕಾಲು ಬೇಗ ಗುಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತ ವೈದ್ಯರು. ದ್ರೋಣ ಆನೆ ಕಾಲಿಗೆ ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಬಿದ್ದರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತು ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಆನೆಗೆ ಸುಮಾರು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಆನೆಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ದೇಹ. ಇದರ ಭಾರ ಅದರ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಬೇಗ ಗುಣವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೈಡ್ರೋ ಥೆರಪಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆನೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ದೇಹದ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂಳೆ ಬೇಗ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಚ್ಚಿದರು ಸಹ ಸತತ 4 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಾಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಮೇಲಿಯೇ ನಿಂತು ಓಡಾಡುವಂತೆ ಇತರ ಆನೆಗಳ ಜೊತೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ದ್ರೋಣ ಆನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಇತರ ಆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ವೈದ್ಯರ ಈ ಸಾಹಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ಡಾ.ಮುರುಳಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಪಶು ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಮಹೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಡಾರದ ಆರ್ಎಫ್ಒ, ಮಾವುತರು, ಕಾವಾಡಿಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ರೋಣ ಆನೆಗೆ ಮೊದಲು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಟಗಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ವೈದ್ಯರ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.
ಆನೆಗೆ ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಮುರುಳಿ ಮನೋಹರ್, ದ್ರೋಣ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತಂದ ಆನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಡ್ಕಬಡ್ಕ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದು ಓಡುವ ಸ್ಪೀಡ್, ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾವಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಕಬಡ್ಕ ಅಂತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದ್ರೋಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು. ಕ್ರಾಲ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಇದು ಬಿದ್ದು ತನ್ನ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಹೂರಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆನೆ ಕಾಲಿಗೆ ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದು ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆನೆಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಂಗಾಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆನೆಯ ಎಲ್ಲ ಭಾರ ಕಾಲ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದರು.
ಇಷ್ಟುದೊಡ್ಡ ಆನೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಸಹ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಆನೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆನೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಇದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 30 ದಿನ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕ್ರಾಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಹೈಡ್ರೋ ಥೆರೆಪಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆಗ ಅದರ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಂತರ ನಡೆಸಿದ ಎಕ್ಸ್ ರೇಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ಮೂಳೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಆನೆ ದ್ರೋಣ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 80 ಸಾವಿರ ರೂ ಖರ್ಚಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಅವರು ಸರ್ಜನ್ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದರು.
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