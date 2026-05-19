ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಯಶೋಗಾಥೆ
ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 19, 2026 at 7:22 PM IST
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡುವಂತೆ ಓದಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವ, ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ತೋರದ ಮಕ್ಕಳೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಏಳನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನ ಕಲಿಕಾಮಟ್ಟ ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಅವನು/ಅವಳನ್ನು ತರಬೇತುಗೊಳಿಸಿ, ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಮಾಡಿಸುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 191 ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲುಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು. 110 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. 68 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ.90ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಕಾರಣವೇನು?: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ ಶಾಲೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಂಥ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯಲೂ ಬಾರದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಅವರ ಎದುರು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಅಕ್ಷರಶಃ ಕೈಹಿಡಿದು ಬರೆಸಿ, ಅಂಥವರನ್ನೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭೇಷ್ ಎನ್ನಲೇಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲ, ಮೂದಲಿಕೆ, ತಾತ್ಸಾರ, ಅವಮಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಂಗ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಿಧರ್.
ಸತತವಾಗಿ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತಿದೆ: ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವವರು, ಕನ್ನಡ ಓದು ಬರೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದವರು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಳಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಗೀತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ: ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರಕುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಎಂಬ ಹುಡುಗ 619 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದವನಾದರೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವನು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡವಿದೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರಕುತ್ತಿದೆ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್.
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ: ಈ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಮಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಉಳಿದ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ: ಪೋಷಕರಾದ ಎನ್.ಸುಂದರೇಶನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಉತ್ತಮ ಅಂಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವಿದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ವೇಗ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ದಾಖಲಾತಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲಾತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯಾಗಿರುವ ಕಲ್ಲಂಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಹದಿನೈದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಜನರಿಗೆ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪ್ರಭಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಲತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪೋಷಕರಾದ ವಿನಯ್, ಏಳನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮಗನನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಉತ್ತಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯೂಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: