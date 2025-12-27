ಕಂಬಳದಿಂದ ಸಬ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೊರಕ್ಕೆ: ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಂಬಳವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆದೇಶವಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಂಬಳ ಋತುವಿನಿಂದ ಸಬ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಸೇರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ, 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಂಬಳ ಋತುವಿನಿಂದ ಸಬ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆ. ಕಂಬಳ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಮುಗಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಬ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ರದ್ದು: ಸಬ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗವು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಣ್ಣ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿತ್ತು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೋಡಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ದೇವೀಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಬ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಈ ಋತುವಿನಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕರೆಗೆ ಇಳಿಸಲು ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷಗಳು, ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಕೋಣಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಓವರ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 8 ನಿಮಿಷಗಳು, ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯಕ್ಕೆ 6 ನಿಮಿಷಗಳು, ಫೈನಲ್ಗಳಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ, ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡದಂತೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕಂಬಳ ಋತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25-26 ಕಂಬಳ ಕೂಟಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಕಂಬಳವು ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲ, ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಕೋಣಗಳ ಓಟದ ಜತೆಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ರೈತರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಇದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗತ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಬ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ನೇಹ ಕುಟ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ದೇವೀಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಅವರು, "ಕಂಬಳವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಇದೀಗ 280 ಕೋಣಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಬ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಬ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. 70 ರಿಂದ 100 ರವರೆಗೆ ಸಬ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಇದೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಓಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಕೂಟ ಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಕಂಬಳವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಮಯ ಪಾಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೀಯಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ. ಈ ಋತುವಿನ ಕಂಬಳಗಳು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
