ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಆನವೇರಿಯ ಮೂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಆನವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಷಕರು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 7, 2026 at 1:43 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್.ಈ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ವಸತಿ ಸಹಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲು ನೇಮಿಸಿರುವ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶಾಲೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಆನವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಆನವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪೋಷಕರು, ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಬಾಗಿಲು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಚಿಲಕವಿಲ್ಲ. ಕಿಟಕಿ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಕಸದಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ, ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಊಟ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರೂಮ್ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಳಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ, ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮಾರಾಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಸಾಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಭೋಜನಾಲಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್, ವಸತಿ ನಿಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ತೊಳೆಸದೇ ಪಾಚಿಗಟ್ಟಿ ಹುಳ ಆಗಿವೆ. ಇದೇ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ತಣ್ಣಿರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸದಂತೆ ಬೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯಂತೆ.
ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಬುಕ್, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಹಾಸಿಗೆ ಸಹ ನೀಡದೇ ರೂಂನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಪೋಷಕರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಪೋಷಕರಾದ ಮೋಹನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಸ್ನಾನದ ಗೃಹಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯದ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭೋಜನಾಲಯದ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತೊಳೆದು ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಅವು ಒಳಗೆ ಪಾಚಿಕಟ್ಟಿ ಹುಳ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಅವರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಪ್ರಭಾರಿ ವಾರ್ಡನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇವರು ಒಂದು ದಿನವು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಹ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಓದಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೋಪದೋಷಗಳಿವೆ. ಎಸಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ರೂಂಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದು, ಬೆಳಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಸೋಪು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾವೇ ನೀಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕಿಟ್ ನೀಡದೇ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ಯಾಡ್ ಸಹ ನೀಡದೆ, ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ನರ್ಸ್ ಕಂ ವಾರ್ಡನ್ರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಲೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೊಡಿದೆ. ಕಿಟ್ ನೀಡದೇ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಟೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಪಾಚಿಗಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾನ್ವೆಜ್ ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಾನ್ವೆಜ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯವರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಪೋಷಕರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಆನವೇರಿ ಮೂರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ರಂಗಮ್ಮ ಎಫ್ ಹೂಗಾರ್, ಶಾಲೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದು ನಿಜ, ಇಲಾಖೆ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಸಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಇದು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮಾರಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕರೆಯಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದುರಸ್ಥಿ ಕುರಿತು ನಾವು ಆಗಾಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವರಿಂದ ಅಚಾತುರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನೀರು ಕಾಯಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬುಕ್, ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆರಡು ಭಾರಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪುಸ್ತಕ ನೀಡಿದ್ರೆ, ಅವರು ಬಳಸದೇ ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಲೇ ಹೊಸ ನೋಟ್ಬುಕ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. 250 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್, ಪುಸ್ತಕ, ಸೋಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದಾಗ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಉಳಿದು ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇದರಿಂದ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೂದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಬಂದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
