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ಮೈಸೂರು: ಪೊಲೀಸರ ಯಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಾಯ- ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋ

ಪೊಲೀಸರು ಗಸ್ತು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದ ಬೈಕ್​ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Police vehicle
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 15, 2026 at 1:30 PM IST

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Updated : June 15, 2026 at 2:14 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಬೈಕ್‌ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರ ದೃಶ್ಯ ಸಮೀಪದ ಮನೆಯ ಬಳಿಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಕುವೆಂಪು ನಗರದ 112 ಗಸ್ತುವಾಹನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೆದರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಬೈಕ್​ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಗಸ್ತು ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬೈಕ್​ಗೆ ಗುದ್ದಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್​ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗಸ್ತು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು (ETV Bharat)

ಆದರೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರೆಂದು ತಿಳಿದು, ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ನಗರ ಡಿಸಿಪಿ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಎಸಿಪಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೈಕ್​ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್​​​​ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ; ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ದುರ್ಮರಣ

Last Updated : June 15, 2026 at 2:14 PM IST

TAGGED:

POLICE CHASED STUDENTS
POLICE
MYSURU
STUDENTS WERE HOSPITALIZED

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