ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಅಬಾಕಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿನಾಡ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಂಪಿಯನ್
ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 21ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಅಬಾಕಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಅಬಕಾಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ 30 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
Published : March 28, 2026 at 3:24 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕಾಫಿನಾಡ ಮಕ್ಕಳು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 21ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಅಬಾಕಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಮಗು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆ, ನೃತ್ಯ, ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದಿರಬೇಕು. ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರ ಅಬಕಾಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ 30 ಮಕ್ಕಳು ಅಬಾಕಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 8 ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ, 10 ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ, 6 ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಅಬಕಾಸ್?: ಅಬಕಾಸ್ ಎಂಬುದು ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗಣಿತ ಜೊತೆಗೆ ಅಬಕಾಸ್ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕ ಆಗಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರ ಅಬಕಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪವಿತ್ರ ಅವರು, ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಅಬಾಕಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲಿ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲರ ಆಶಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಬಕಾಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹೆಸರು ತರಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ.
