ಮಂಗಳೂರು: ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಮಾದರಿಗಳ ಹಾರಾಟ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ರೂಪಿಸಿ, ಹಾರಿಸಿದ 'ಸ್ವದೇಶಿ' ಏರ್ ಶೋ ಕಲರವ
Air Show: ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಸವ 'ಸಿನರ್ಜಿ' ಹಿನ್ನೆಲೆ 'ಏರ್ ಶೋ' ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
Published : November 14, 2026 at 6:25 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಾ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಕಸರತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು, ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು. ಇದು ಯಾವುದೋ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಡ್ಯಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಸ್ಮಯ.
ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಸವ 'ಸಿನರ್ಜಿ' (Synergia) ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ 'ಏರ್ ಶೋ' (Air Show) ಯುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಏರ್ ಶೋ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಹೊರಗಿನವರ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸ್ವತಃ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಾಡೆಲ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು, ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೈಲಟ್ಗಳೇ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.
ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದವು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ, ಡ್ರೋನ್ಗಳು: ಕಾಲೇಜಿನ 'ಟೀಮ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್' (Team Challengers) ಕ್ಲಬ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ವಿಮಾನಗಳು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿದವು.
ಮೈನವಿರೇಳಿಸಿದ F-22 ರಾಪ್ಟರ್: ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಯ ಮೂರು F-22 ರಾಪ್ಟರ್ (F-22 Raptor) ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು, ಸೆನ್ನಾ (Cessna) ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಟ್ರೈನರ್ ಪ್ಲೇನ್ಗಳು (Trainer Planes) ಹಾಗೂ ಐದು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು.
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಸುಮಾರು 1 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಈ ವಿಮಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, 2 ಮೀಟರ್ ರೆಕ್ಕೆ ಅಗಲದ (Wingspan) ಹಾಗೂ ಸತತ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟ್ರೈನರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮತ್ತು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದವು.
'ಏರೋಫಿಲಿಯಾ' (Aerophilia) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ತನ್ಮಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಏರ್ ಶೋ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೈಡೈವ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ರೇಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 13 ಮತ್ತು 14ರಂದು ನಡೆಯುವ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಐಐಟಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏರೋಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಡ್ರೋನ್ ರೇಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
'ಟೀಮ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್' ಕ್ಲಬ್ನ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಂಜನಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಏರ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪೈಲಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನರ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಯುಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏರೋಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುವುದು ಈ ಏರ್ ಶೋನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
'ಟೀಮ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್' ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಂಜಿತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಬಾರಿ ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ಕರೆಸುವ ಬದಲು ನಾವೇ ಏರ್ ಶೋ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ , ತಲಾ ₹20,000 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೂರು F-22 ರಾಪ್ಟರ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು, ಎರಡು ಟ್ರೈನರ್ ಪ್ಲೇನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಗ್ರೇಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ರೂಪಿಸುವ ಈ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತರಗತಿಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ, ತಮ್ಮದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿರುವುದು ಕರಾವಳಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವೈಮಾನಿಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಈ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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