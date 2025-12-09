ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆ ಪಾರಂಗತೆ ಶಮಿಕಾಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರಿ: ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 350 ಮರಳು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ!
ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆ ಪಾರಂಗತೆ ಶಮಿಕಾ ಅವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 350 ಮರಳು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 9, 2025 at 6:21 PM IST
ಪುತ್ತೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬಳಿಯ ಹಿರೆಬಂಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 14ರ ಹರೆಯದ ಬಾಲಕಿ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 350 ಮರಳುಚಿತ್ರ (ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್) ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ವರ್ಣಕುಟೀರ ಕಲಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲೀಕರಣ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಸಾಧಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ಹಿರೆಬಂಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೇಶವ ಪಿ. ಎಂ ಮತ್ತು ಗೀತಾಮಣಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಶಮಿಕಾ ಭಾನುವಾರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತ ಈ ಬಾಲಕಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಓದುವ, ಬರೆಯುವ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಇದೇ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ವರ್ಣ ಕುಟೀರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆ ಸೇರಿದ ಶಮಿಕಾ ಮರಳುಚಿತ್ರ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ವರ್ಣಕುಟೀರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮರಳುಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ನೂತನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಸಾಧಕಿ: ಪ್ರತೀ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ 15 ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 300 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈಕೆ 350 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದೆಡೆ ಗಾಯಕರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅದೇ ಹಾಡಿನ ಭಾವವನ್ನು ಮರಳುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಡಿಮೂಡಿಸುವ ಪರಿ ನೋಡುಗರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಶಂಖನಾದದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಕಲಾಚಿತ್ರದ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಶಮಿಕಾ ಸಾಧನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಸಾಧಕಿ ಶಮಿಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋ-ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಭರತ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಏಷ್ಯನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
300 ರಿಂದ 400 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ : ಈ ಕುರಿತು ಸಾಧಕಿ ಶಮಿಕಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮರಳುಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಕಲಿತೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಇದೀಗ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು 300 ರಿಂದ 400 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಮಿಕಾ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ : ಈ ಕುರಿತು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ವೀಣಾ ಆರ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶಮಿಕಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಊರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಶಮಿಕಾ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಹಾಡು, ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಅವರ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಕಲಿತಳು. ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ ತೋರಿರುವ ಶಮಿಕಾ ಓದಿನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಓದುವ ಕಲೆಯಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿರುವ ಶಮಿಕಾ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 460 ಹಾಡು, 136 ಗಾಯಕರು, 40 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗಾಯನ: ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡುಗಳ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ