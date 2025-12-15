ETV Bharat / state

ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಗಳ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಗೋಲ್ಡನ್​​ ಬುಕ್​​ ಆಫ್​​ ವರ್ಲ್ಡ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ​ ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದಾಖಲೆ

ನಿರಂತರ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂತ ಆಗ್ನೇಸ್​ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

GOLDEN BOOK OF WORLD RECORDS ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸುಶ್ರವ್ಯಾ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ DAKSHINA KANNADA
ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಗೋಲ್ಡನ್​​ ಬುಕ್​​ ಆಫ್​​ ವರ್ಲ್ಡ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ​ ಮಂಗಳೂರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದಾಖಲೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 15, 2025 at 4:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು: ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಆದರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂತ ಆಗ್ನೇಸ್​ ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಿಎಸ್​ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸುಶ್ರವ್ಯಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್​ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅವರು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.12ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರವರೆಗೆ ನಿರಂತರ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

GOLDEN BOOK OF WORLD RECORDS ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸುಶ್ರವ್ಯಾ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ DAKSHINA KANNADA
ನಿರಂತರ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಮಂಗಳೂರು ಚಿಲಿಂಬಿಯ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶಶಿರೇಖಾ ಎಸ್ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಸಂತ ಆಗ್ನೆಸ್​ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಿಎಸ್​​​​​ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಲಾಸಾಧನೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್​​ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಸುಮನ್​ ಶ್ರೀಕಾಂತ್​ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯದ ಜೂನಿಯರ್​​ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಮಾ ಶ್ರೀಧರ್​ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೀನಿಯರ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುರೇಶ್​​ ಅತ್ತಾವರ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್​ ಸ್ವತಃ ಕಲಿತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ನ ಏಷ್ಯನ್ ಹೆಡ್ ಡಾ‌. ಮನೀಷ್ ವೈಷ್ಣೋಯಿ ಅವರು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.

GOLDEN BOOK OF WORLD RECORDS ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸುಶ್ರವ್ಯಾ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ DAKSHINA KANNADA
14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್​​ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ (ETV Bharat)

ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ‌ ಅವರಿಗೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 12 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ವಾಂತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಮುರಿದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ, "ನನಗೆ‌ 12 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯೆ ವಾಂತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ನ ಏಷ್ಯನ್ ಹೆಡ್ ಡಾ‌. ಮನೀಶ್ ವೈಷ್ಣೋಯಿ ಅವರು, "ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಅವರು ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಅಸಾಧರಣವಾದದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಅವರು ಪಲ್ಲುಗುಪ್ತ ಅವರು 90 ನಿಮಿಷಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಭರತನಾಟ್ಯ: ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಅವರ ತಾಯಿ ಶಶಿರೇಖಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಿಂದೆ 90 ನಿಮಿಷದ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತು.‌ ಆದರೆ, ಸುಶ್ರಾವ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಕಲಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಸಂತ ಆಗ್ನೆಸ್​ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಾ. ಎಂ. ವೆನಿಸ್ಸಾ ಎ.ಸಿ. ಅವರು, "ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಳು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರ ಇದರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ‌" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೇಟ್‌ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ: ಹಾಸನದ ಸಾಧಕಿಗೆ 'ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ

TAGGED:

GOLDEN BOOK OF WORLD RECORDS
ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಸುಶ್ರವ್ಯಾ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​
DAKSHINA KANNADA
SKATING DANCE PERFORMANCE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.