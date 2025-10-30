ETV Bharat / state

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ: ಐಐಟಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 1201ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ ಪಡೆದ ಪುತ್ರ

ಐಐಟಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ 1201ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ ಪಡೆದು ರವಿಚಂದ್ರ ಎಂಬುವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

Student Ravichandra with parents
ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರವಿಚಂದ್ರ (ETV Bharat)
ವರದಿ : ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಒಂದೆಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡುಬಡತನ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಕುಗ್ಗದೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೋಟೆನಾಡಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಈ ಬಡ ಪೋಷಕರ ಮಗ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ 1201 ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ರವಿಚಂದ್ರ ಪೋಷಕರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧಕ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನ ಇದ್ರೂ, ಯುವಕ ರವಿಚಂದ್ರನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬಡತನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಓದಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ಈ ಯುವಕನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದೇ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಓದಿದ್ದರಿಂದ ಜೆಇಇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಸಾಧನೆ ‌ಹಿಂದೆ ಪೋಷಕರ ಶ್ರಮ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ: ಓದಬೇಕೆಂಬ ಛಲ, ಸಾಧಿಸುವ ಹಠ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಬಡತನ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲುಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧಕ ರವಿಚಂದ್ರ.

ರವಿಚಂದ್ರ ಅವರ ಪೋಷಕರಾದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ- ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Ravichandran's mother Bhagyamma, who is engaged in brick making
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ರವಿಚಂದ್ರ ಅವರ ತಾಯಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ (ETV Bharat)

ರವಿಚಂದ್ರ 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ್ಲಿಗಿಯ ವಲಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ನಂತರ, ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸುವ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಗಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಟಘಟ್ಟ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎಸ್​​ಎಸ್​​ಎಲ್​ಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಲಾಪುರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ರವಿಚಂದ್ರ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಜೆಇಇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

Bhagyamma
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಅವರ ತಾಯಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ (ETV Bharat)

ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 1201ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ ಪಡೆದ ರವಿಚಂದ್ರ: ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ದುಡಿದ ಹಣದಲ್ಲೇ ಪೋಷಕರು ಮಗನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನವನ್ನೇ ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟಕೊಂಡು ರವಿಚಂದ್ರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಓದಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು, ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ನಿರಂತರ ಓದುವಿಕೆಯ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 1201ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನ ಈ ಸಾಧನೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

Malleshappa engaged in brick making
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ (ETV Bharat)

ಓದಿದ್ದು ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಧನೆಗೆ ಇದೇ ಸ್ಪೂರ್ತಿ: ಈ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ಓದಿದ್ದು ಮೊರಾರ್ಜಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಇದೇ ಶಾಲೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಂತಹ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ ವಿಭಾಗದವರು ಆನ್​ಲೈನ್ ತರಗತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದು ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು. ಕ್ರೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ (ವಿಭಾಗ) ದಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಐಐಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು. ಬಡತನ ಇರುವ ಕಾರಣ ಪೋಷಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ, ಸಂಜೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೇ ಸ್ಪೂರ್ತಿ. ಬಡತನವೇ ಓದುವ ಛಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಐಐಟಿ, ಎನ್ಇಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ನಾನು ಐಐಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಸಂತಸ ಹೊಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Ravichandra
ಓದಿನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರವಿಚಂದ್ರ (ETV Bharat)

ಪುತ್ರನ ಸಾಧನೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ ತಂದೆ: ಈ ಕುರಿತು ರವಿಚಂದ್ರ ಅವರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪತ್ನಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಾನು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು 13 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿವೆ.‌ ಜೀವನ ಬಹಳ ‌ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಆಸ್ತಿ,‌ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 350 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ನನಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೂ 430 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಐಐಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ ಪಡೆದಿರುವುದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

student-ravichandra-got-1201th-ranks-in-the-country-in-iit-mechanical-engineering-degree-exam
ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಪುತ್ರ ರವಿಚಂದ್ರನ್ (ETV Bharat)

