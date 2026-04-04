ಹಾವೇರಿ ವಿವಿಯ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಅಪಸ್ವರ
ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಇದೇ 6 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಅಪಸ್ವರ ಎದ್ದಿದೆ.
Published : April 4, 2026 at 2:25 PM IST
ಹಾವೇರಿ : ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಒಂಬತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಇದೇ 6 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು 400 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಸುರೇಶ್ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
2023ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಹೊಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಾವೇರಿ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಘನವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಥಾವರಚೆಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.
ಹಾವೇರಿಯ ಜಿ. ಹೆಚ್. ಕಾಲೇಜು ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮೂರು ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಪಸ್ವರ : 'ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೊದಲನೆ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ವಯೋವೃತ್ತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವುದರೊಳಗೆ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅವಸರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
'ಇದಲ್ಲದೇ, ಘಟಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಾದ ಜಿ. ಹೆಚ್. ಕಾಲೇಜ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ ನಿಗಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ' ಎಂದು ಬಸವರಾಜ್ ದೂರಿದರು.
'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನ ಮುಚ್ಚಲು ಹೊರಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾವೇರಿಯ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ವಿವಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮಾತನ್ನ ಸಹ ಕುಲಪತಿ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕು ಗೋಟಗೊಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಜಾನಪದ ವಿವಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿವಿ ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲೆ ಹಾವೇರಿಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹಾವೇರಿ ವಿವಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 2023ರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಹೊರವಲಯದ ಕೆರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಜೆ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 42 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇರುವ ಈ ವಿವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವಿವಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿವಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 42 ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. 2023-24 ಮತ್ತು 24-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 340 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ವಿವಿಯ ಕುಲಪತಿ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದ್ದು, ಹಾವೇರಿಯ ಐದು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 18 ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅತಿಥಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, 20 ಜನ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಲಪತಿ, ಕುಲಸಚಿವರು, ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ವಿಭಾಗದ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ವೇತನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಫೀ ಮತ್ತು ಇತರ ಫೀಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಇತಿಹಾಸ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
