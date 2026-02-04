ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಈ ಹುಡುಗ ಮುಖ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ನೋಡಿಯೇ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬಲ್ಲ!

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಕೇವಲ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಕಾಲು ಬೆರಳು ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಹೇಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ (ETV Bharat)
Published : February 4, 2026 at 9:31 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್.ಎಸ್.ಈ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮುಖ, ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ದೇಹ ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಇದ್ಯಾವುದನ್ನೂ ನೋಡದೆಯೇ ಕೇವಲ ಅವರ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲ.!

ಹೊಸನಗರದ ಗೇರುಪುರದ ಇಂದಿರಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಭುವನ್ ಎಸ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಯ​ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಈತ, ಓದಿನಲ್ಲೂ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗರ್ಷಿಕೊಪ್ಪದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಈತ 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಭುವನ್ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ. ಈತನ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ಸ್ನೇಹಿತರು, ತಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಭುವನ್ ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚಾಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಬಲ್ಲ. ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಭುವನ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ಆ ಹೆಸರು ಸರಿಯಾಗಿ‌ಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ತನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಹೀಗೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

"ನಾನು ನಮ್ಮ‌ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೇನೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು. ನಾನು ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬನ ಕಾಲಿನಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಾಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಕಾಲುಗಳೂ ವಿಶೇಷ. ಅವರ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಗುರುತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ‌ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಭುವನ್.ಎಸ್ ಹೇಳಿದರು.

Student from Shivamogga who says names by looking at toes
ಇಂದಿರಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಯೋಗೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭುವನ್ ತನ್ನ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.‌ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮುಖ ನೋಡದೆ ಅವರ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.‌ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 200 ಮಕ್ಕಳ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದ. ನಂತರ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ನನ್ನಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಕಲೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೋಡಿ, ತಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.‌ ಭುವನ್ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಚ್ಚರಿ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾವು ಆತನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆವು. ಆತನ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರೂ ಸಹ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುತು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಕೇವಲ ಕಾಲನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಆಗ ಆತ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಪಟಪಟನೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಆಯಿತು" ಎಂದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತರುಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭುವನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ.‌ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭುವನ್​ಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಜಗಳವಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ‌ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಲೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆದನ್ನು ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭುವನ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನೋರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಣೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭುವನ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಜತೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈತ ಒಬ್ಬರ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.‌ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಭುವನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೂತ್ತಾಗಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಐಕ್ಯೂ ಪವರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಾಲೆಯ ಪೋಷಕ ಪರಿಷತ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭುವನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಕಾಲನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಅದ್ಬುತವೇ ಸರಿ. ಕೇವಲ 10-15 ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಸರು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, 100ರಿಂದ 200 ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದು ಅದ್ಭುತ. ಈತ ಶಾಲೆಯ ಟಾಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ" ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.

ಸಿಮ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್​ಒಡಿ ಡಾ.ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆತ ತನ್ನ ಬುದ್ದಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು. ಓದಿನಲ್ಲೂ ಮುಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ಇತರರಿಗಿಂತ 120ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

