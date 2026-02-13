ETV Bharat / state

ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಬಾಲಕಿಯ ಬೆರಳುಗಳು ತುಂಡು: ಬಿಇಒ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿರುದ್ದ ಎಫ್​​ಐಆರ್

ಬಾಲಕಿಯ ಬೆರಳುಗಳು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ತುಂಡಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Representative image
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 13, 2026 at 6:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ತುಮಕೂರು : ತಾಲೂಕಿನ ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯ ಬೆರಳುಗಳು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ತುಂಡಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಪೋಷಕರು ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಬೆರಳುಗಳು ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಾಲಕಿ ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಿಕಾ, ಬಸವರಾಜು ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ. ಚಿನ್ಮಯಿ ಬಲಗೈನ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಹಾಗೂ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು ಕಟ್ ಆಗಿವೆ. ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಬೆರಳುಗಳು ತುಂಡಾಗಿವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ವೇಳೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಬಾಲಕಿಯ ಬೆರಳು ತುಂಡಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಅಶೋಕ್ ಕೆ. ವಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸದೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದು ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಇಒ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿರುದ್ದ ಎಫ್​​ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಇಒ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗೇಶ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ, ಸಿಆರ್​​ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೇಲೆ ಎಫ್​ಐಆರ್ ಆಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ದ ಪೋಷಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್​​​ಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್​​ಪಿ ಅಶೋಕ್ ಕೆ. ವಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ಬೆರಳುಗಳು ಕಟ್ ಆಗಿವೆ. ತುಂಡಾಗಿರುವ ಬೆರಳುಗಳ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶೋಧಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ ಶಾಲೆಯ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಬಿಇಒ ಹಾಗೂ ಸಿಆರ್‌ಪಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಮೇಲೆ ಎಫ್​ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭೋಜನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಈ ಮಗುವಿನ ಬೆರಳು ಡೋರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ಡೋರ್ ಬಿದ್ದು ಮಗುವಿನ ಕೈ ಬೆರಳು ಕಟ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಡೆಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೋಷಕರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಫ್​ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯ ಕೈ ಬೆರಳು ತುಂಡಾಗಿರುವ ಗಾಯಾಳು ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

TAGGED:

SP ASHOK K V
TEACHER NEGLIGENCE
ಬಾಲಕಿಯ ಬೆರಳುಗಳು ತುಂಡು
TUMKUR
STUDENT FINGERS SEVERED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.