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ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಲೆ ಕಟ್: ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಸರಳು ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಆದೇಶ

ವರದಿ- ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ, ತಂಬಾಕು, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್​
ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 18, 2026 at 7:59 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕಿಟಕಿ ಸರಳುಗಳಿಲ್ಲದ ಕೆಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಾನ್‌ಮಸಾಲ ಉಗಿಯಲು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ಮೋಜಿಗೆ ತಲೆ, ಕೈ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ನಗರ ಸೇರಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ರೀತಿ ತಲೆ ಬಸ್ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನ ರುಂಡ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶರೇವಾಡ ಬಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ, ತಂಬಾಕು, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಲೆ ಕಟ್: ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಸರಳು ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಆದೇಶ (ETV Bharat)

ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶರೇವಾಡ ಬಳಿ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ತಲೆ ಹೊರ ಹಾಕಿದಾಗ ಟಿಪ್ಪರ್ ಗುದ್ದಿ ರುಂಡ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಯುವಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ, ಕೈ ಹೊರಗೆ ಹಾಕದಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕ ಕೂರಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸ್ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ: ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಹಳೆಯ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಪಘಾತವಾದ ಬಸ್‌ಗೂ ಕೂಡ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಯುವಕ ತಲೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ರುಂಡ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಬಸ್‌ಗಳ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಲೆ ಹೊರ ಹಾಕದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಾಕರಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಕರಸಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಸ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1500ರಷ್ಟು ಹೊಸ ಬಸ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರಳುಗಳು ಇಲ್ಲದ ಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಗುಟ್ಕಾ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ದಂಡಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ: ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ-ತಂಬಾಕು, ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಬಸ್‌ಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ, ಧೂಮಪಾನ, ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದು, ಗುಟ್ಕಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ದಂಡ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ
ಸೇವನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಗಳು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಉಗುಳಿದರೆ 500 ರೂ. ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಂಡ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ, ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಉಗುಳುವುದು ತಪ್ಪು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ಗಳ ಕಿಟಕಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳು ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್. ರಾಮನಗೌಡರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋವಿಂದ ಮುರಗೋಡ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ವಾಯುವ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸಿದ್ದಾರೆ. ತಡವಾಗಿಯಾದ್ರು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಸರಳು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ‌. ಯುವಕರು ಗುಟ್ಕಾ ತಿಂದು ಉಗಿಯಲು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ತಲೆ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕೈ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ‌ಇಂತಹ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಸ್​ನ ಚಾಲಕರು ‌ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸ್ವಯಂ ಜಾಗೃತರಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನದಾಫ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕುಂದಗೋಳ ಬಳಿ ಯುವಕ ತಲೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರಳು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

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STUDENT DIES ON BUS
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
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