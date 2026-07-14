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ನಾಡಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ; ಜಾತಿ & ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪರದಾಟ

ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಭವನದ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಾಡಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಜನರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ.

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ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಜನರ ಪರದಾಟ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 4:02 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಭವನದ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಾಡಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಜಾತ್ರೆಯೇ ಸೇರಿದೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವಯೋವೃದ್ಧರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ಆರ್​ಟಿಸಿ, ಜಮೀನಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಜನರ ಪರದಾಟ (ETV Bharat)

ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಬಂದವರಿಗೂ ಸಂಜೆಯಾದರೂ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಾಲೇಜು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಂತಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಡಳಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಾಡಕಚೇರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಕಾಗದದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಉಳಿದಂತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೂ ಕನಿಷ್ಟ 2 ಕೌಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆದು, ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಹರತಲೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಬೇಕು. ನೆಟ್​​ವರ್ಕ್​ ಇಶ್ಯೂನಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆನಾದರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಹೊಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೌಂಟರ್ ತೆರೆದು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟರ್, ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ನಿರ್ಮಲಾ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಪೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಗ ಟೋಕನ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು : ಜಾತಿ, ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ನಿತ್ಯ ಪರದಾಟ

TAGGED:

LAND REGISTRATION
PENSION
ನಾಡಕಚೇರಿ
MYSURU
CASTE AND INCOME CERTIFICATE

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