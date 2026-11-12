ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿ ಹಾರಿಸುವವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
Police Department Warning: ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 12, 2026 at 2:06 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಬಿಡುವ ಆಕಾಶ ದೀಪ(ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿ)ದಿಂದ ಕೆಲವು ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆ, ವಾಹನ, ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಹಾನಿ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸದಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹಾರಿ ಬಿಟ್ಟ ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಮಂಗಳವಾರವಷ್ಟೇ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನೇಕಾರ ನಗರ ಸಮೀಪದ ತಿಮ್ಮಸಾಗರ ಬಳಿ ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿಯೊಂದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14/2ರ ಗಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಒಣಮೇವಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹರಸಾಹಸಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿ ಹಾರಿಸದಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ್ ಬೋರಸೆ ಅವರು ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಅನಿವಾರ್ಯ: ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಭೀಕರ. ಇವುಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಜ್ವಾಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವಾಗ ಬೆಂಕಿ ನಂದದಿದ್ದರೆ, ಒಣಹುಲ್ಲು, ಬಣವೆ, ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ, ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಹೊರವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಮೇವಿನ ಬಣವೆಗಳಿಗೆ ಇವು ಬಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ವ್ಯಾಪಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಮೇವು ನಾಶವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ: ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಮೀಪ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದು ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಕ್ಷಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೂ ಮಾರಕ: ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗಾಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಬಹುದು. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹದ ತಂತಿಗಳು ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಮೇವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಲೋಹದ ತಂತಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಹಾರಿಸುವ ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಬೇರೆಯವರ ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ, ಜಾನುವಾರು ಹಾಗೂ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಬಾರದು. ಮಾಂಜಾ ದಾರದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತ ಮಾಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವ, ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ್ ಭೊರಸೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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