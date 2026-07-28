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ಸಮಾಜಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ: ಡಿಜಿ ಐಜಿಪಿ ಎಂ.ಎ ಸಲೀಂ

ಜನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಜಿ ಐಜಿಪಿ ಎಂ.ಎ ಸಲೀಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಜಿ ಐಜಿಪಿ ಎಂ.ಎ ಸಲೀಂ
ಡಿಜಿ ಐಜಿಪಿ ಎಂ.ಎ ಸಲೀಂ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 8:38 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಸಮಾಜಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಿಜಿ ಐಜಿಪಿ ಎಂ.ಎ. ಸಲೀಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿತ್ತು. ಏಳು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಡಿಜಿ ಐಜಿಪಿ ಎಂ.ಎ ಸಲೀಂ (ETV Bharat)

ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್, ನಾರ್ಕೊಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.

ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲ ಪ್ರಕರಗಳನ್ನು ಸಿಐಡಿಯವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

2025ಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರನೇ ಫೇಸ್ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಐಜಿ, ಎಸ್ಪಿ ಅವರಿಗೂ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್​ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸ್ಥಳ ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಯುವತಿ ಕ್ಯಾಬ್​ಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಜನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

DAVANAGERE
ANTI SOCIAL ELEMENTS
ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣ
DG IGP M A SALIM

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