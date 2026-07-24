ಕೊಳಚೆ ಪಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ, ಶೌಚಕ್ಕೆ ಪರದಾಟ, ಮಳೆಯಲ್ಲಂತೂ ಗೋಳಾಟ: ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗೋಳು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ
ಕೊಳಚೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ, ಶೌಚಕ್ಕೆ ಪರದಾಟ, ಮಳೆಯಲ್ಲಂತೂ ಗೋಳಾಟ. ಇದು ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲು, ಚಳಿ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ದುಡಿಯುವ ಬೀದಿ ಬದಿ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗೋಳಿನ ಕಥೆ.
Published : July 24, 2026 at 5:17 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಮಾರುಕಟ್ಟೆ' - ಇದು ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಳ. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಾದ ಬೆಳಗಾವಿ, ಮೈಸೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಚರಂಡಿ ತುಂಬಿ ಹೊರ ಚೆಲ್ಲುವುದು, ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾಗುವುದು, ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುವುದು, ಕೆಸರಲ್ಲೇ ಓಡಾಡಾವುದು, ಬೀಳುವುದು-ಏಳುವುದು... ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗೋಳು: ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಶನಿವಾರಕೂಟ, ಗಣಪತ ಗಲ್ಲಿ, ಕೊತವಾಲ್ ಗಲ್ಲಿ, ಶಾಹಪುರ, ಖಾಸಬಾಗ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೂ ಕಾಣಸಿಗದು. ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಕುಳಿತು, ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ದುಸ್ಥಿತಿ. ಕಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ.
ರೈತರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದರೆ, ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಟ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲೂ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶೌಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪರದಾಡಬೇಕಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂತಾನೇ ಪಿಂಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಟ್ರೇ ಸೇರಿದಂತೆ ತರಕಾರಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿತ್ಯ 20 ರೂ. ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ದೂರು. ಜೊತೆಗೆ ಕಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬೈಕ್, ಆಟೋಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೆ ಓಡಾಡುವುದರಿಂದ ಜನಸಂದಣಿ ಕೂಡ ಅಧಿಕ. ಆಗ ಕಳ್ಳರು ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸುವುದುಂಟು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಆರೋಪ.
ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಿ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಿಳಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜಯವಂತಿ ಬೊಡೊಗೋಳ, "ಚರಂಡಿ ಅಗೆದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನಿಂತು, ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಾರದೇ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ಬಡವರಾದ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು? ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಶಂಕರ ನೀರಲಗಿ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದು, ರೇನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೂರುತ್ತೇನೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಶೌಚಾಲಯ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಬದುಕಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತೆ ನೂರಾರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಪ್ರತಿದಿನ 20 ರೂ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸೌಕರ್ಯ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ: "ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬಂದು ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಸಗುಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವೇ ಕಸ ಹೊಡೆದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಕಸದ ಗುಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ ಸನದಿ ದೂರಿದರು.
ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ: ಕಿರಾಣಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಅಜಿತ್ ಸಿದ್ದಣ್ಣವರ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಪಾಲಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿದಿನ ರೌಂಡ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾಗುವ ಮೈಸೂರಿನ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೂರು ರಾಜ್ಯದ ಹಾಗೂ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತರಕಾರಿ ಮಾರುವ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಮಳೆ ಬಂದರಂತೂ ರೈತರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪ.
ಮೈಸೂರು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಲು ಬರುವ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಇಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ತರಕಾರಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಗರದ ಅರಮನೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಇಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ರೈತರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಾಪಾಸ್ಥರು ಗೋಳು.
ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳತೀರದು: ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ, ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ಮಳೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಲು ಸಹ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಳೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ರೈತರು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಕಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಹುಣಸೂರು, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ, ನಂಜನಗೂಡು, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ರೈತರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಮಾರಲು ತರಕಾರಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾಸ್ಥರು.
ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ: ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ (ಕೆಆರ್) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದೂರುಗಳಿಂದ ತರಕಾರಿ ಹೊತ್ತು ತಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳತೀರದು. ಮಳೆಗೆ ನೆರೆ ಸೃಷ್ಠಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಣಕಾಲಿನಷ್ಟು ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗದು. ಸಿಸಿ ರೋಡ್, ಒಳ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಕಾರಣ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕೂರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೃಹತ್ ನೂತನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೆರಳದಿರುವುದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
25 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನದೆಯಾದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತರಕಾರಿ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಸೊಪ್ಪು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ, ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆ ಕಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ 25 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳಿವೆ. ಇಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನೂತನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳದೆ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಬಿಸಿಲು ಎನ್ನದೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗಿರುವ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಹಕರು ತರಕಾರಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಬರಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಅಳಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಲಿಕೆಯು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡದಿರುವುದ್ದರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದು ಪ್ರವಾಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೆಆರ್ ಮಾರುಲಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗೋಳು.
ಮಳೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಮೊಣಕಾಲಿನ ತನಕ ನೀರು: ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಮುಂಚೆ ಮಳೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆಯಾದರೆ ನೀರು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯಾದಾಗ ಮೊಣಕಾಲು ತನಕ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕೂಡ ಆಗದು. ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ತಂದ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲವೂ ಲಾಸ್ ಆದ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿವೆ" ಎಂದು ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೆಂದು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆ. ಮಳೆ ಬಂದು ನೀರು ನಿಂತರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರಲ್ಲ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ: ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂಬುಜಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಳೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಭಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆಯೇ ಮೊನ್ನೆ ಭಯ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದು ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗವಿಯಂತೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೊರಗೆ ಕೂತವರು ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ. ವ್ಯಾಪರಸ್ಥರು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆದಾಯ ಬರುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಲು ಯಾರೂ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. 258 ಮಳಿಗೆಗಳು ಹರಾಜ್ ಆಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಮಿಷನರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಡಾ.ಎನ್.ಮಹಾಂತೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಅವರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಅದರನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀ ಹೋಗು.. ನಾ ಹೋಗು.. ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು. ಇದು ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂಬ ಭಯ ಇದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜನತಾ ಬಜಾರ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ನರಕಯಾನೆ: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾರದ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಸಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಇಂತಹದ್ದರಲ್ಲಿಯೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೋರುವ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಂಡಿ ಅಗೆದು ಬಿಡಲಾಗುವ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಸರು ನೀರು ಜನತಾ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಚಿಕ್ಕ-ಚಿಕ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತಗ್ಗು ಬಿದ್ದು ಜನರು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಉದಯಕುಮಾರ್ ರೋಕಡೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಜನತಾ ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ವಾಹನಗಳು ಸಿಲುಕುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಜಾಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ. ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಅನಾಹುತವಾದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಗಣ್ಣವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಗುರಮ್ಮ ಮೇಲಾನಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಗೋಳು ಹೇಳತೀರದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಇತ್ತ ಸುಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತರಕಾರಿ ತಂದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಅತೀ ಚಿಕ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೊಡಿಕೊಂಡರು.
ನಿಂಗಪ್ಪ ಅಂಬಿಗೇರ ಮಾತನಾಡಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರ: ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ, ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಆಧಾರ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದಲೇ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಸೊಪ್ಪು, ಹೂವು ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಜನರು ಸೇರುವ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ತೆರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದರೆ ಈ ರಸ್ತೆಬದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟರ್ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ನೀರು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರೂ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕೊಡೆಗಳೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ''ಗಾಳಿ-ಮಳೆಗೆ ಕೊಡೆಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೊಡೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಕುಳಿತರೂ ರೂ. 300-400 ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಆಗದ ದಿನಗಳಿವೆ. ಮಾರಾಟವಾಗದ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮರುದಿನ ಮಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿಯ ಭಯವೂ ಇದೆ'' ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮಳೆ ಬಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ನೀರೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ತರಕಾರಿ, ಹೂವು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ನೀರಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು” ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೋರ್ವ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮಳೆ ಬಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಓಡಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರಂಭವಾದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಸೊಪ್ಪು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ಮಂಜು ಅವರಿಗೆ ಮಳೆ ಎಂದರೆ ಆತಂಕ. ''ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಡೆ ಹಾಕಿದರೂ ಗಾಳಿ-ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಫೀಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ''ಹಿಂದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತು. ಆಗ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರ ಓಡಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು'' ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಇಂದು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಡೆ ಇದ್ದರೂ, ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವ ಶಾಶ್ವತ ಆಶ್ರಯ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ನೀರು, ಕೆಸರು, ಹಾಳಾಗುವ ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿ, ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟ – ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಸ್ತರಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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