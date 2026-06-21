ದಾವಣಗೆರೆ: ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಗುಂಪು
ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಓಡಿಸಿದರು.
Published : June 21, 2026 at 4:05 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆರಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪಂಪಾಪತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಇದರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದಂಗಡಿ, ಹೋಟೆಲ್, ಎಗ್ ರೈಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ಸಾಕು ನಾಯ (ಬೆಂಗಳೂರು): ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸಾಕು ನಾಯಿಯೊಂದು ಕಚ್ಚಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 13ರಂದು ಮಹದೇವಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಗರದ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಶ್ಯಾಮ್ ಎಂಬವರು ಸಾಕಿದ್ದ ರಾಟ್ವೀಲರ್ ತಳಿಯ ನಾಯಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೋನಿ ಮೋನ್ (12) ಎಂಬ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
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