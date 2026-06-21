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ದಾವಣಗೆರೆ: ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಗುಂಪು

ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಓಡಿಸಿದರು.

A group of stray dogs tried to attack a girl
ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಗುಂಪು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 21, 2026 at 4:05 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆರಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪಂಪಾಪತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಇದರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.‌

ಕೆಎಸ್ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದಂಗಡಿ, ಹೋಟೆಲ್, ಎಗ್ ರೈಸ್ ಸೆಂಟರ್​​ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಗುಂಪು (ETV Bharat)

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ಸಾಕು ನಾಯ (ಬೆಂಗಳೂರು): ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್‌ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸಾಕು ನಾಯಿಯೊಂದು ಕಚ್ಚಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್​ 13ರಂದು ಮಹದೇವಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹೇಶ್ವರಿ‌ ನಗರದ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಶ್ಯಾಮ್​​ ಎಂಬವರು ಸಾಕಿದ್ದ ರಾಟ್‌ವೀಲರ್​ ತಳಿಯ ನಾಯಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೋನಿ ಮೋನ್​ (12) ಎಂಬ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿತು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಸಾಕು ನಾಯಿ: ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್​

TAGGED:

STREET DOGS
STRAY DOGS
ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿ
DAVANAGERE
DOG ATTACK

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