ವಿಜಯನಗರ: ಬಾಲಕಿ ಸೇರಿ 13 ಜನರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಬೀದಿ ನಾಯಿ

ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯೊಂದು 13 ಜನರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

STRAY DOG ​​BITES 13 PEOPLE
ಬಾಲಕಿ ಸೇರಿ 13 ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ದಾಳಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 16, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
ವಿಜಯನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ಕಂಡ, ಕಂಡವರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಾಲಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ಜನರಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ, ಅಗಡೇರ ಓಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರು ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಯ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಜನತೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದಾದ್ಯಂತ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಭಯಪಡುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 20 ನಾಯಿಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತ ಪಾದಚಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸವಾರರು ಬಿದ್ದು ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್​ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 13 ಜನರಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್​ನವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಟಿಹೆಚ್​ಒ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾವ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್​​ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ ಇದ್ದರೂ ಈ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್​ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಿ ಕಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಟಿಹೆಚ್​ಒ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಹೆಚ್​ಒ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

