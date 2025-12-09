ETV Bharat / state

ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಇವರ ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ ಸಲಾಂ

ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಭವ್ಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು. ಅದ್ಭುತ ಧ್ವಜವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ದೇಶಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯಮಿ ವಿನೋದಕುಮಾರ ರೇವಣ್ಣ ಬಮ್ಮನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 9, 2025 at 8:05 PM IST

3 Min Read
ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್​. ಪಾಟೀಲ್

ಬೆಳಗಾವಿ: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಖಾದಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಮಲಾಪುರದ ದೇಶಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಗಳಿಗೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಕ್ತಿಸೌಧ ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.

ಹೌದು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಮಲಾಪುರದ ಉದ್ಯಮಿ ವಿನೋದಕುಮಾರ ರೇವಣ್ಣ ಬಮ್ಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ 75 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 50 ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಭವ್ಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಬಂದಿತು. ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ 225 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 150 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಧ್ವಜವು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವಾಗಿದೆ.

ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅನಾವರಣ (ETV Bharat)

ವಿನೋದ ಬಮ್ಮನ್ ಅವರದ್ದು ಅಪ್ಪಟ ದೇಶಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸವಿ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸಿ ಈ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ಆಗಸ್ಟ್ 11-17ರ ವರೆಗೆ ಕಮಲಾಪುರದ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಬಮ್ಮನ್ ಕುಟುಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಯುವರೆಗೆ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ (ETV Bharat)

ಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 300 ಮಹಿಳೆಯರ ಶ್ರಮ: ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗರಗ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ 45 ದಿನಗಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಖಾದಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗರಗ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿನೋದಕುಮಾರ ಬಮ್ಮನ್ ಅವರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದರೆ, ಹೇಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವಿನೋದ ಅವರು ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ ಎಂದರು.

ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ಬಮ್ಮನ್ ಕುಟುಂಬದ ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಶ್ಲಾಘನೆ: ಬೃಹತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಮ್ಮನ್ ಕುಟುಂಬದ ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ರೀತಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು‌‌.

ದೇಶಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ: 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್​ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿನೋದಕುಮಾರ ಬಮ್ಮನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ‌ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಧ್ವಜ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಗಲಿದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿಯರು, ಮಾವಂದಿರು ಸೇರಿ ಕುಟುಂಬದ 40 ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಾಗ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ, ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧ್ವಜವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಬಂದ‌ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು' ಎಂದರು.

ಕಮಲಾಪುರದ ಉದ್ಯಮಿ ವಿನೋದಕುಮಾರ ರೇವಣ್ಣ ಬಮ್ಮನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)

ವಿನೋದಕುಮಾರ ಪತ್ನಿ ರೀನಾಕುಮಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಧ್ವಜ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ 75 ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದೆವು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ನಮ್ಮ ಮೈದುನ ವಿನೋದಕುಮಾರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ‌ಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ' ಎಂದು ವಿನೋದಕುಮಾರ ಅವರ ಅತ್ತಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬಮ್ಮನ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅನಾವರಣ (ETV Bharat)

ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕನಸು ಇಂದು ನನಸು: ವಿನೋದಕುಮಾರ ಸಹೋದರಿಯ ಪತಿ ರವೀಂದ್ರ ಮುತ್ತಿನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, '140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಧ್ವಜ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕನಸು ಇಂದು ನನಸಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ವಿನೋದಕುಮಾರ ರೇವಣ್ಣ ಬಮ್ಮನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (ETV Bharat)

ಬಮ್ಮನ್ ಕುಟುಂಬದ ಶಿವಲೀಲಾ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ‌ ವಿನೋದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧ್ವಜ‌ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರು ನೋಡುವಂತಾಗಲಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವು ತಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

