ಐಟಿ, ಇಡಿಯಿಂದ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಹಿಸದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 8, 2026 at 1:18 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಟಿ, ಇಡಿಯಿಂದ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕೆಡವಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಐಟಿ, ಇಡಿಯಿಂದ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಐಟಿ, ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಡವಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹತಾಶೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಹಿಸದೇ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಸ್ಸೋಂ, ಗೋವಾ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ದಾಳಿಯೇ ಐಟಿ, ಇಡಿ, ಸಿಬಿಐ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಚೆ ಬಂತು? ನಾನು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಗೆ ನೀವೇ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ನೀವು ಆ ಭಾಷೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಲ್ಲ. ಕುರ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ತಕ್ಕಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಈಗ? ನಾನು ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದರಲ್ಲ. ಅವರದು ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಬಿ.ವಿ. ಗೀತಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದೆವು. ಅದು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಿಐಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವೇ. Unfortunately the perverse order was passed. ನಾವು ಸಮಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ಧಾರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಹಾಗೂ ಇಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಚಿವ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
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