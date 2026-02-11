ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು?
ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಜಾಲದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾರಾಗಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಲೀಡ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪ್ರಬಂಧಕರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 11, 2026 at 3:07 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ, ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಣವನ್ನೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಎಗರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ವಂಚಕರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
'ಮೋಸ ಹೋಗುವವರು ಇರುವವರೆಗೂ, ಮೋಸ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ' ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ, ವಂಚಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು, ಪೊಲೀಸರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಬೆದರಿಸಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಖಾತೆದಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ಮೋಸದಿಂದ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲಿದೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಲಾ ಹಣ ಚಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಆಫೀಸ್ ಸೆಟಪ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿ ಬೆದರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗದಂತೆ ಬೆದರಿಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಆರ್ಬಿಐಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಲಪಟಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಣ ಪಡೆದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಹಣವನ್ನು ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೆವೈಸಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ: ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆವೈಸಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಿದೆ. ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಇದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಎಂದು ಲಿಖಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೆದರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರು ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾತೆದಾರರಿಂದಲೇ ಒಟಿಪಿ ಅಥವಾ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆದು ಹಣ ಎಗರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಚಕರಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ವಂಚನಾ ಜಾಲದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರವಿರಲು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುರಿತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಲೀಡ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪ್ರಬಂಧಕರಾದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪಿ. ಅವರು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೆವೈಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಿ-ಕೆವೈಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಈಗ ಆರ್ಬಿಐ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜನ: ''ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಜೊತೆ ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಜನರು ಕಮಿಷನ್, ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿದ ಹಣವನ್ನು ಖದೀಮರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಖಾತೆದಾರರು ತಮಗೆ ತಾವೇ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಖಾತೆದಾರರು, ಖಾತೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ, ಲಿಂಕ್ ಹಾಗೂ ಒಟಿಪಿ ಮೂಲಕ ನವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ನಂಬರ್ನಿಂದ ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬಾರದು. ಇದರ ಕುರಿತು ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದರೆ, ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅನುಮಾನ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
1930 ಅಥವಾ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ: ''ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ, ಅನಾಮಧೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರೆ, ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್, ಒಟಿಪಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಕೆವೈಸಿ ಅಪ್ಡೇಟ್, ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದರೂ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರೆ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಹಕರು 1930ಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ನಂತರ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
KYC ಕುರಿತು: ''ಕೆವೈಸಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಖಾತೆಗೆ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನವೀಕರಿಸಲು ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆವೈಸಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಖಾತೆದಾರರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿಯೇ ದೃಢಿಕರಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖಾತೆದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಆಧಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಾನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನಾಮಧೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
''ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದಾಗ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್, ಮೀಡಿಯಂ ರಿಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಖಾತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತವರು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡಿಎಲ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೀಡಿಯಂ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 8 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಯೇ ಅಪ್ಡೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವೂ ಇಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪಿ. ವಿವರಿಸಿದರು.
ಹಣಕಾಸು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಪ್ತಾಹ: ಈಗ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಫ್ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ 'ಹಣಕಾಸು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಪ್ತಾಹ'ದ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಅರಿವು, ಜಾಗೃತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ, ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಲಾಭ, ನಷ್ಟ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನಿದೆ?