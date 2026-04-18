ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ; ನಾರಿಶಕ್ತಿ ಬಲ ಶೇ.10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ
ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
Published : April 18, 2026 at 11:52 AM IST
ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ.33ರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಒದಗಿಸುವ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಕುರಿತು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ, ಅದು ಶೇ.10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ:
224 ಸ್ಥಾನದ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ, ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಆಳ್ವಾ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಹಿಳಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ವನಿತೆಯರ ಪ್ರಮಾಣ ನಗಣ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದರಿವರು:
ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ (ಬಿಜೆಪಿ) : ಸಂಸದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ
ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ (ಬಿಜೆಪಿ): ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ
ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಆಳ್ವಾ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್): ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿ.
ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್): ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು (1962-1980)
1952-2023ರವರೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ
|ವರ್ಷ
|ಸ್ಥಾನ
|ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು
|ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು
|1952
|99
|3
|3.03
|1957
|208
|13
|6.25
|1962
|208
|18
|8.65
|1967
|216
|9
|4.17
|1972
|216
|10
|4.63
|1978
|224
|8
|3.57
|1983
|224
|2
|0.89
|1985
|224
|8
|3.57
|1989
|224
|10
|4.46
|1994
|224
|7
|3.13
|1999
|224
|6
|2.68
|2004
|224
|6
|2.68
|2008
|224
|3
|1.34
|2013
|224
|6
|2.68
|2018
|224
|8
|3.57
|2023
|224
|10
|4.46
ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಗತಿ (1952–1962):
- 1952ರಲ್ಲಿ ಶೇ.3.03ರಷ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಮಾಣವು 1962ರಲ್ಲಿ ಶೇ.9.65ರಕ್ಕೆ ಏರಿತು.
- ಇದು ಇಡೀ ಅಂಕಿ-ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ
ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಏರಿಳಿತ (1967–1999)
- 1962ರ ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ಶೇ.4.17ಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.2-4ರ ನಡುವೆ ಏರಿಳಿತವಾಯಿತು.
- 1983ರಲ್ಲಿ ಶೇ.0.89ರಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ತಟಸ್ಥ (2004 -2013)
- 1999, 2004, 2013ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ಶೇ.2.68ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಚೇತರಿಕೆ (2018–2023):
- ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ: 2018ರಲ್ಲಿ ಶೇ.3.57 ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ಶೇ.4.46 ಇದೆ.
- ಆದರೂ 1962ರ ಆರಂಭಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ.9ರಷ್ಟು ದಾಟದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ:
ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸುಮಾರು ಶೇ.3.8ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಕೊರತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು 1952ರಲ್ಲಿ 99ರಿಂದ 1978ರಲ್ಲಿ 224ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲು ವೇಗ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.
1962ರಿಂದ 2024ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ
|ವರ್ಷ
|ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನ
|ಆಯ್ಕೆ
|ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ
|1962
|26
|1
|3.85
|1967
|27
|1
|3.7
|1971
|27
|1
|3.7
|1977
|28
|1
|3.57
|1980
|28
|0
|-
|1984
|28
|2
|7.14
|1989
|28
|1
|3.57
|1991
|28
|3
|10.71
|1996
|28
|1
|3.57
|1998
|28
|0
|-
|1999
|28
|2
|7.14
|2004
|28
|2
|7.14
|2009
|28
|1
|3.57
|2014
|28
|1
|3.57
|2019
|28
|2
|7.14
|2024
|28
|3
|10.71
ಆರಂಭಿಕ ದಶಕ(1962–1977): ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ 26ರಿಂದ 28 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶೇ.3.5ರಿಂದ 3.8ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಭಾಗಿತ್ವವು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ.
1980-90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮುನ್ನಡೆ: 1980ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ, 1984ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ.7.14ರಷ್ಟು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 1991ರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ.10.71ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 1996ರಿಂದ 1999ರವರಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
2000s–2010s; ತಟಸ್ಥ: 2004ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 2009 ಮತ್ತು 2014ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ಶೇ.10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಂಗಕ್ಕೆ: 1991ರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಂತರ ಹಲವು ಏರಿಳಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, 2024ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದರು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
ನಿರಂತರ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ: ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಶೇ 11ರನ್ನು ಮೀರಿಲ್ಲ. 1980, 1998ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, 2024ರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಆಯ್ಕೆಯು ಮತದಾನದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಪಕ್ಷಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವುದರ ಮೇಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
1962ರಿಂದ 2024ರ ವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು:
|ಸಂಖ್ಯೆ
|ಸಂಸದರ ಹೆಸರು
|ಪಕ್ಷ
|ಕ್ಷೇತ್ರ
|1
|ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಆಳ್ವಾ
|ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
|ಕೆನರಾ
|2
|ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್
|ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
|ಮಂಡ್ಯ
|3
|ಮಂಗಳಾ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ
|ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
|ಬೆಳವಾವಿ
|4
|ಬಸವ ರಾಜೇಶ್ವರಿ
|ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (I)
|ಅವಿಭಜಿತ ಬಳ್ಳಾರಿ
|5
|ಡಾ.ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ
|ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
|ಕನಕಪುರ
|6
|ಕು.ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
|ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
|ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
|7
|ಕು.ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ
|ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
|ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ
|8
|ಮನೋರಮ ಮಧ್ವರಾಜ್
|ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
|ಉಡುಪಿ
|9
|ಡಾ.ಸರೋಜಿನಿ ಬಿಂದುರಾವ್ ಮಹಿಷಿ
|ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
|ಅವಿಭಜಿತ ಧಾರವಾಡ ಉತ್ತರ
|10
|ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
|ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
|ದಾವಣಗೆರೆ
|11
|ಸುಧಾ ವಿ.ರೆಡ್ಡಿ
|ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
|ಅವಿಭಜಿತ ಮಧುಗಿರಿ
|12
|ರತ್ನಮಲಾ ಡಿ.ಸವಣೂರು
|ಜನತಾ ದಳ
|ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಎಸ್ ಅವಿಭಜಿತ
|13
|ಜೆ.ಶಾಂತಾ
|ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
|ಬಳ್ಳಾರಿ (ಎಸ್ಟಿ)
|14
|ಡಿ.ಕೆ.ತಾರಾದೇವಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ
|ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (I)
|ಅವಿಭಜಿತ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
|15
|ಕು.ರಮ್ಯಾ ದಿವ್ಯಸ್ಪಂದನ
|ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
|ಮಂಡ್ಯ
|16
|ಕು.ಡಿ.ಕೆ.ತಾರಾದೇವಿ
|ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (I)
|ಅವಿಭಜಿತ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
|17
|ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಅರಸ್
|ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (I)
|ಅವಿಭಜಿತ ಮೈಸೂರು
ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ:
2021: ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಂಗಳಾ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿರುದ್ಧ 5,240 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಜೊತೆಗೆ, ಮಂಗಳಾ ಅವರು 20 ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಾಣದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2013: ಮಂಡ್ಯ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ರಮ್ಯಾ ದಿವ್ಯ ಸ್ಪಂದನ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.
1978: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪಸಮರವು ಇಂದಿರಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 1978ರಲ್ಲಿ ಸೋತ ಅವರು, ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸಂಸತ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು 70,000 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು.
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ (1960-1980): ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಡಾ.ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು.
ಬಸವ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಐ)ನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ, ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದರು.
ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತ (1980-2000): 11ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳದಿಂದ ರತ್ನಮಾಲಾ ಸವಣೂರ ಮತ್ತು 10ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಅರಸ್ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು 13ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಆಳ್ವ ಹಾಗೂ 14ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರದಿಂದ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕ (2009-2024): ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದಿಂದ ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ 16ರಿಂದ 18ನೇ ಲೋಕಸಭೆವರೆಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 17ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದರು. 17ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಾಗಿ ಮಂಗಳ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ, 18ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಂಸತ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ (ಬಿಜೆಪಿ) 2024ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದಿಂದ (18ನೇ ಲೋಕಸಭೆ) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2014 ಹಾಗೂ 2019ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಸಂಸತ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ (ಸ್ವತಂತ್ರ, ಮಂಡ್ಯ, 17ನೇ ಲೋಕಸಭೆ) ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಲಾ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ (ಬಿಜೆಪಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, 17ನೇ ಲೋಕಸಭೆ) ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, 18ನೇ ಲೋಕಸಭೆ) ಅವರು ಹೊಸಬರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ, 18ನೇ ಲೋಕಸಭೆ) ಮತ್ತು ಇತರರು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸದರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರರು ಮತ್ತು ಜನತಾ ದಳ ಕೂಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಬಹು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪುರುಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. 18ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಶಕಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ: ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಮತ್ತು ಬಸವ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರಂತಹ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಇದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಮತ್ತು ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕಿಯರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಯವು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲಿತ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ
|ಸಂಸದರು
|ಪಕ್ಷ
|ವರ್ಷ
|ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಆಳ್ವ
|ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಐ)
|1992-1998
|ಪ್ರೇಮಾ ಕಾರಿಯಪ್ಪ
|ಐಎನ್ಸಿ
|2002-2008
|ಮೋನಿಕಾ ದಾಸ್
|ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಐ)
|1980-1986
|ದೇವಕಿ ಗೋಪಿದಾಸ್
|ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
|1962-1968
|ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ
|ಬಿಜೆಪಿ
|2011-2012
|ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್
|ಬಿಜೆಪಿ
|2022-2028
|ಲೀಲಾದೇವಿ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್
|ಜೆಡಿ
|1996-1996
|ಬಿಂಬಾ ರಾಯ್ಕರ್
|ಐಎನ್ಸಿ
|2000-2006
|ಡಿ.ಕೆ.ತಾರಾದೇವಿ
|ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಐ)
|1990-1991
2024ರ ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕರು
|ಸದಸ್ಯರು
|ಪಕ್ಷ
|Notes
|ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ
|ಬಿಜೆಪಿ
|ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು, 2020ರಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
|ಡಾ.ಉಮಾಶ್ರೀ
|ಐಎನ್ಸಿ
|ನಾಮನಿರ್ದೆಶಿತ ಸದಸ್ಯರು, 2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ, ಈ ಹಿಂದೆ ಸಚಿವೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ.
|ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು
|ಐಎಸ್ನಸಿ
|2024ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು
|ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ
|ಬಿಜೆಪಿ
|ಶಾಸಕರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ
|ಡಾ.ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ
|ಐಎನ್ಸಿ
|2025ರಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯರು
ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮೂಲ :ECI,https://sansad.in/rs/members
https://kla.kar.nic.in/council/members/WOMENMEMBERS/Womenmembers.htm
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವುದೇ? NDA ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಹೇಗಿದೆ?
ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೆ-2023 ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿ: ಕಾನೂನು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆ