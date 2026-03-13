ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದತ್ತಾಂಶ!
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಭಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 'ಸಂರಕ್ಷಣೆ' ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ರೈತರು ವಿಮೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Published : March 13, 2026 at 8:50 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಭಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMFBY) ರಾಜ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ಧು, ಖಾರಿಫ್ ಮತ್ತು ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 2025 ರಬಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರವರೆಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರೈತರು ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬರ, ಪ್ರವಾಹ, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ಸಕ್ರಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ: ಕರ್ನಾಟಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಭಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇಳುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
'ಸಂರಕ್ಷಣೆ' ಪೋರ್ಟಲ್: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನದೇ ಆದ 'ಸಂರಕ್ಷಣೆ' ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು, ಕೃಷಿ ರಕ್ಷಕ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ (KRPH) ಅನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ 14447 ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ತಮ್ಮ ದೂರುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಈ ದೂರುಗಳನ್ನು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಮಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ, 2024ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್, 2025 ರವರೆಗೆ, PMFBY ಅಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 89 ದೂರುಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು KRPHನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 88ನ್ನು (99%) ರೈತರ ತೃಪ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMFBY): ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೃಷಿ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 18, 2016 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ (ಆಲಿಕಲ್ಲು, ಬರ, ಕ್ಷಾಮ), ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. PMFBY ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ರೈತರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
2022-23 ರಿಂದ 2024-25 ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತ, ಪಾವತಿಸಿದ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದ ರೈತರ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
|ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
ನೋಂದಾಯಿತ
ಅರ್ಜಿಗಳು
ರೈತರ ವಿಮಾ
ಕಂತಿನ ಪಾಲು
|ಒಟ್ಟು ವಿಮಾ ಕಂತು
|ಪಾವತಿಸಿದ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ
|ಫಲಾನುಭವಿ ಅರ್ಜಿಗಳು
|ಬಾಗಲಕೋಟೆ
|141999
|31.69
|199.15
|311.14
|79785
|ಬಳ್ಳಾರಿ
|39987
|5.87
|21.95
|29.33
|14398
|ಬೆಳಗಾವಿ
|251305
|39.74
|236.52
|357.38
|123811
|ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
|39063
|2.44
|18.49
|8.84
|14609
|ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
|2710
|0.16
|1.34
|0.74
|1060
|ಬೀದರ್
|836880
|41.53
|445.29
|119.85
|353947
|ಚಾಮರಾಜನಗರ
|45886
|1.86
|12.46
|9.79
|15907
|ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
|172710
|12.3
|106.7
|142.7
|131875
|ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
|178560
|40.6
|250.65
|275.48
|135896
|ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
|396050
|52.46
|394.27
|420.32
|164481
|ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
|712475
|96.44
|827.56
|855.77
|647212
|ದಾವಣಗೆರೆ
|216685
|32.42
|190.54
|329.86
|163222
|ಧಾರವಾಡ
|545523
|71.8
|501.6
|365.8
|317871
|ಗದಗ
|735226
|104.85
|680.36
|864.86
|535818
|ಹಾಸನ
|427490
|21.92
|170.94
|135.38
|193331
|ಹಾವೇರಿ
|1144573
|110.8
|860.37
|1071.12
|956271
|ಕಲಬುರಗಿ
|582729
|62.18
|395.72
|658.35
|730779
|ಕೊಡಗು
|10580
|1.92
|9.93
|6.54
|3893
|ಕೋಲಾರ
|72423
|5.78
|48.28
|37.9
|42865
|ಕೊಪ್ಪಳ
|360354
|40.43
|306.98
|224.7
|186650
|ಮಂಡ್ಯ
|282153
|5.44
|42.7
|63.32
|171073
|ಮೈಸೂರು
|26528
|0.98
|7.71
|4.61
|10088
|ರಾಯಚೂರು
|210639
|33.68
|221.37
|93.44
|44007
|ರಾಮನಗರ
|54481
|6.8
|47.59
|68.82
|39916
|ಶಿವಮೊಗ್ಗ
|335197
|74.31
|373.14
|458.88
|304384
|ತುಮಕೂರು
|449383
|38.38
|265.01
|184.9
|217204
|ಉಡುಪಿ
|48243
|6.81
|43.63
|81.08
|41972
|ಉತ್ತರಕನ್ನಡ
|434381
|46.34
|216.38
|216.51
|221735
|ವಿಜಯನಗರ
|186172
|19.34
|106.67
|225.54
|142632
|ವಿಜಯಪುರ
|456750
|126.29
|978.22
|919.7
|240457
|ಯಾದಗಿರಿ
|38242
|6.32
|36.45
|22.27
|21239
|ಒಟ್ಟು
|9435377
|1141.86
|8017.98
|8564.92
|6268388
ನೋಂದಣಿ:
- ದಾಖಲಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳು: ಹಾವೇರಿ (11,44,573), ಬೀದರ್ (8,36,880), ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ (7,12,475).
- ದಾಖಲಾದ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಜಿಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರು (2,710), ಕೊಡಗು (10,580), ಮೈಸೂರು (26,528).
ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು:
- ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರ ವಿಮಾ ಕಂತಿನ ಪಾಲು: ವಿಜಯಪುರ (126.29), ಹಾವೇರಿ (110.8), ಗದಗ (104.85).
- ಕಡಿಮೆ ರೈತರ ವಿಮಾ ಕಂತಿನ ಪಾಲು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ (0.16), ಮೈಸೂರು (0.98), ಚಾಮರಾಜನಗರ (1.86).
- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಒಟ್ಟು ವಿಮಾ ಕಂತು: ವಿಜಯಪುರ (978.22), ಹಾವೇರಿ (860.37), ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ (827.56).
- ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಒಟ್ಟು ವಿಮಾ ಕಂತು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ (1.34), ಮೈಸೂರು (7.71), ಕೊಡಗು (9.93).
ವಿಮಾ ಸಂದಾಯದ ವಿವರಗಳು:
- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸಿದ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ: ಹಾವೇರಿ (1071.12), ಗದಗ (864.86), ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (855.77).
- ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಿಸಿದ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ: ಬೆಂಗಳೂರು (0.74), ಮೈಸೂರು (4.61), Kodagu (6.54).
ಫಲಾನುಭವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು:
- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲೆ: ಹಾವೇರಿ (956,271), ಕಲಬುರ್ಗಿ (730,779), ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ (647,212)
- ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ (1,060), ಕೊಡಗು (3,893), ಮೈಸೂರು (10,088)
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳ ಸಕಾಲಿಕ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು:
- ಕ್ಲೈಮ್ಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 2% ದಂಡವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
- ರೈತರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಪಾತದ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 12% ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ತರಲು 2025ರ ಖಾರಿಫ್ ಋತುವಿನಿಂದ ಯೋಜನೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾಲನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ESCROW ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ, CCE-ಕೃಷಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಇಳುವರಿ ಡೇಟಾ/ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಪ್ರಯೋಗಗಳ (CCEs) ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು NCIP ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು CCE ಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು, NCIP ಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳ ಸಕಾಲಿಕ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
2024-25 ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರ ವಿಲೇವಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
YES-TECH (ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಇಳುವರಿ ಅಂದಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ): ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಲು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಲಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
WINDS (ಹವಮಾನ ಮಾಹಿತಿ ಜಾಲ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆ): ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಹವಾಮಾನ ಮಾಹತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಳೆ ಮಾಪಕಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಈಗ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಯ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
