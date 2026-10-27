ರಾಜ್ಯದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ: 1000ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ವಿದೇಶಿಗರ ಪತ್ತೆ; ಒಟ್ಟು ಡಿಲೀಟ್, ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಅಗತ್ಯ 12 ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೌರತ್ವ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಇಆರ್ ಒಗಳು 61,867 ಮತದಾರರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 27, 2026 at 8:38 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 9:05 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮತದಾರರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 99.32 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1000 ಆಸುಪಾಸು ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 4.55 ಕೋಟಿ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5.54 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಇದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಳಿಕ 99.32 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿದವರಲ್ಲಿ 61,867 ಮಂದಿ ಅನರ್ಹ: ಆ.24ಕ್ಕೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ನ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4.46 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಇದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 2002ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ವಿವರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಹಾಗೂ 2002ರ ಮತದಾರರ ವಿವರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಒಟ್ಟು 43.82 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಅಗತ್ಯ 12 ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೌರತ್ವ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಇಆರ್ ಒಗಳು 61,867 ಮತದಾರರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ: ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ
ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸುಮಾರು 1,000 ಮತದಾರರು ಡಿಲೀಟ್: ಎಸ್ಐಆರ್ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1,000 ಮಂದಿ ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 22 ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 584 ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಬ್ಬರು, ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ನಾರ್ವೆ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಇತರ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಹೊಂದಿದವರೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದೇಶಿಗರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
1.07 ಕೋಟಿ ASDD ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಗೈರು, ಸಾವು, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಎಷ್ಟು?: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಎಸ್ಐಆರ್ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ASDD ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1.07 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಗೈರಾದವರು, ಗಣತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕದೇ ಇರುವವರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 19 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆದ 65.45 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು, ಮೃತ 16.39 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದ 7,09,870 ಮತದಾರರನ್ನು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 10,08,038: ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮು, ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 10,08,038 ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಸಲ್ಲಿಸಿದ 8,77,104 ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ಮ್ 6A ಸಲ್ಲಿಸಿದ 2,312 ಮತದಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಫಾರ್ಮ್ 8 ಮೂಲಕ 1,28,622 ಮತದಾರರು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬು ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾರ್ಮ್ 7ನಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆದ ಕಾರಣ: ಫಾರ್ಮ್ 7 ನಡಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 1,88,324 ಮತದಾರರನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಮೃತ 1,091 ಮತದಾರರು, ಎರಡು ಕಡೆ ಮತದಾರರಾಗಿದ್ದ 762, ಶಾಶ್ವ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾದ 1,24,327, ಗೈರಾದ 184 ಹಾಗೂ ಇತರೆ (ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ನಮೂನೆ 7 ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) 61,960 ಮತದಾರರನ್ನು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮೂಹಿಕ ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಡಿಲೀಟ್ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಅನ್ಬು ಕುಮಾರ್, ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸೃಜನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇಸಿಐನೆಟ್ (ECINET) ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ರಚಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇಸಿಐನೆಟ್ (ECINET) ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ 7 (Form 7) ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಸೃಜಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಜೂ.16ರಿಂದ ಅ.26ರ ವರೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 7ನಲ್ಲಿ 2,29,235 ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ 35,309 ಫಾರ್ಮ್ 7ನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 1,89,293 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 4,633 ಫಾರ್ಮ್ 7 ಬಾಕಿ ಉಳಿದು ಕೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬು ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಎಸ್ಐಆರ್ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 4.55 ಕೋಟಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು, 99.32 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಡಿಲೀಟ್!