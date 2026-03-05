ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ: ಉತ್ತಮ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿ ಎಂದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ BSY
ಈ ನಾಡಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಬಜೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.
Published : March 5, 2026 at 9:29 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅನೇಕ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗುವ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗವಿಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಶಿಲಾಮಠದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ನಾಡಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಬಜೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟ ಅವರು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಭಾಗದ 30 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡದೆ ಜನತೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಾಂತಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವೇ ಮಾರ್ಗ: ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇಶವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ , ಎರಡು ಮಹಾ ಯುದ್ಧಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಸಹ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಂತಹ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಬೇಕಾದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗವೇ ಪರಿಹಾರ ಕೋಪ, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೆಲೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಭಾರತ ದೇಶ ಎಂದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದವರು ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಇಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಸಿಎಂ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಟೀಕೆ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಹೇರುವ ರಾಮಯ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತೆರಿಗೆಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕರಂತೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 36 ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹಾಕದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ಈಗ ತೆರಿಗೆಗಳ ಹೊರೆ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ 8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೀರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಕಣ್ಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.