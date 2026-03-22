ಡಾ.ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ: ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭರವಸೆ
ರಾಜ್ಯ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹಾಡ್ಯ ಅವರು, ಡಾ.ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾದರೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 22, 2026 at 9:49 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಡಾ.ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹಾಡ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊರವಲಯದ ತಾವರೆಕೊಪ್ಪದ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದ ಘಟನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ನನಗೆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ (ಶುಕ್ರವಾರ) ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಆಗ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಶವವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆಕೆಯ ತಂದೆ, ತಾಯಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಯಾರೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾದರೂ ಕ್ರಮ: ಸಮೀಕ್ಷಾ ಅವರು ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು?. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸರಿ. ಆದರೆ ಅವರು ನುರಿತ ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆಕೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು. ನೀರಾನೆ ಹಿಂದೆ ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಈಗಿನ ಮರಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದೇನೋ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾದರೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದರು.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಸಮೀಕ್ಷಾ ಆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿನ ನೌಕರರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಣಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹತ್ತಿ ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನೀರಾನೆ ಹಂಸಿಣಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೇಯವನು ಏಣಿ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಏಣಿ ಹತ್ತುವಾಗ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನೀರಾನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹಾಡ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಅಮರಾಕ್ಷರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡಿಆರ್ಫ್ಓ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಎರಡು ಡಿಆರ್ಫ್ಓ ಅವರು ಹಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹುದ್ದೆ ತುಂಬಬೇಕಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದಿದಾಗ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾದ ಪೀಟರ್ ಅಡವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾ.ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಟ್ರೈನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರು. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವ್ ಮಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಡಾ.ಸಮೀಕ್ಷಾ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿರುವುದು ಅವರ ಮೇಲಿನ ವೈದ್ಯರು. ಸಮೀಕ್ಷಾರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೆಂಟರ್ಶಿಪ್ಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಅಲ್ಲದೇ, ಥರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಮ್ಮ ಮೃಗಾಲಯದ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಅದು ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಮುರುಳಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ವಸ್ತು. ಥರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಮ್ಮ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಿದ್ರಾ ಎಂದು ಡಾ.ಮುರುಳಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮೃಗಾಲಯದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಮುರುಳಿ ಮನೋಹರ್, ಥರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಇಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ನನಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಡಿ ಅವರೂ ಸಹ ಇದ್ದರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೃಗಾಲಯದ ಲಾಕ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಡಾ.ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಥರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಎರಡು ದಿನ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಡಾ.ಮೇರಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೀರಾನೆ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
