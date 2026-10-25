ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ: ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಹಿಂಗಾರು?
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅ.24ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಶೇ.41ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವರದಿ - ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ
Published : October 25, 2026 at 7:45 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 226 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರ ಪೀಡಿತವಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಟ್ಟುಸಿರುವ ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 226 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರ ಪೀಡಿತವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲವಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಬರದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಅಪಾರ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು 62,480 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬರ ನಷ್ಟ ಕಂಡಿದೆ.
ಈ ನೈರುತ್ಯ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 852 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 551 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಇದು 1956ರಿಂದೀಚೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ 1901ರಿಂದೀಚೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಏಳನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 57.93 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 53.92 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಗೂ 4.01 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈರುತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾದ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ: ನೈರುತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಹಿಂಗಾರು ಋತು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಿಂಗಾರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ನೀಡಿದೆ.
ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ.14ರಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 25.2 ಎಂಎಂ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ 28.6 ಎಂಎಂ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರವೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ? ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ.27ರಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ.55ರಷ್ಟು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 32.9 ಎಂಎಂ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ 51 ಎಂಎಂ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 33.8 ಎಂಎಂ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 50.7 ಎಂಎಂ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ.62ರಷ್ಟು ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 19.1 ಎಂಎಂ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7.2 ಎಂಎಂ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ.
ಈವರೆಗಿನ ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ.41 ಕೊರತೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅ.24ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಶೇ.41ರಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶದಂತೆ ಅ.1-ಅ.24ರವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ.27ರಷ್ಟು ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಇತ್ತ ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಟ್ಟದ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ.86ರಷ್ಟು ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಮಳೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.23ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.16 ರಷ್ಟು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕೊಂಚ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ.
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