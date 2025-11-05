ETV Bharat / state

ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಇವರೇ ಬಂಧು - ಬಳಗ; ಅನಾಮಧೇಯ ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಲಾಂ

ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ORPHANED DEAD BODIES CREMATION
ಅನಾಮಧೇಯ ಮೃತದೇಹಗಳ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ (ETV Bharat)
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಅನಾಥ ಶವಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಇಂತಹ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಾವಿರಾರರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನಾಥ ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದಲ್ಲೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ. ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅನಾಥ ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅನಾಮಧೇಯ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ (ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 18 ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಪೈಕಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಸಹಜ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ವಾರಸುದಾರರಿಲ್ಲದ ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಂತೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಹಜ ಸಾವು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ರೈಲಿನ ಗಾಲಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಅನಾಥ ಶವಗಳಿಗೆ ಇವರೇ ಬಂಧುಗಳು.

18 ಠಾಣೆಗಳ ಪೈಕಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ: ರಾಜ್ಯದ 18 ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2024ರಲ್ಲಿ 1,685 ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು. 1,685 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 480 ಅನಾಮಧೇಯ ಶವಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,131 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, 1,131 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 302 ಶವಗಳ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಹರೆ ವಿವರದೊಂದಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಸಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಲ್ಲ.

ಅನಾಮಧೇಯ ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ (ETV Bharat)

2024-25ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,816 ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 782 ಅನಾಥ ಶವಗಳ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮೃತದೇಹಗಳ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗದ್ದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬಂಧುಗಳಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನರೆವೇರಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ.

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಹೀಗಿದೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ನೋಡುವುದಾದರೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 84 ಮೃತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, 19 ಅನಾಮಧೇಯ ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ 58 ಮೃತದೇಹಗಳ ಪೈಕಿ 16 ಅನಾಥ ಶವಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

ಅನಾಮಧೇಯ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ (ETV Bharat)

ಬೆಳಗಾವಿ 48ರ ಪೈಕಿ 9 ಅನಾಥ ಮೃತದೇಹಗಳು, ರಾಯಚೂರು 58ರ ಪೈಕಿ 15 ಅನಾಥ ಶವಗಳು, ಭೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ 18, ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಡು 13, ಯಶವಂತಪುರ, 53, ಎಸ್ಬಿಸಿ 47, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 2, ಅರಸೀಕೆರೆ 11, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 30, ಮೈಸೂರು 19, ವಾಡಿ 32, ಬೀದರ್ 3, ಬಿಜಾಪುರ 5, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 10, ಮಂಗಳೂರು 1, ಗದಗ 13 ಸೇರಿ ಈ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆ ತನಕ ಒಟ್ಟು 302 ಅನಾಥ ಶವಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರೇ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 10 ಸಹಜ ಸಾವು: ಪ್ರತಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 8 ರಿಂದ 10 ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೈಕಿ ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನುಳಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಿಂದ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದವರು, ಹಳಿ ದಾಟುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮೃತದೇಹಗಳು ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ತಲೆಗೆ, ಕೈ-ಕಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದೇಹಗಳು ರೈಲಿನ ಗಾಲಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ರುಂಡ - ಮುಂಡ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕೀಮ್ಯಾನ್‌ಗಳು, ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು, ಗಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಂಥ ಕೇಸ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಅನಾಮಧೇಯ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ (ETV Bharat)

ಚೀಟಿ, ಗುರುತಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸುಳಿವು: ತನಿಖೆಯ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಹೊರಡುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚೀಟಿ, ಗುರುತಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಂಚನಾಮೆ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ಮೃತರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಮೊಬೈಲ್, ಗುರುತಿನ ಕಾರ್ಡ್ ದೊರೆತರೆ ಅದರ ಸುಳಿವಿನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ವಾರಸುದಾರರಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದರೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃತದೇಹಗಳ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಅಲ್ಲದೇ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆಮ್ಮೆ ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟೈಲರ್ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಹಿಡಿದು ತೆರಳಬೇಕು, ಅಲ್ಲದೇ ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೂ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಡಿಎನ್‌ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪತ್ರಿಕೆ, ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಎಸ್ಪಿ ಯತೀಶ್ ಎನ್.

ಅನಾಮಧೇಯ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ (ETV Bharat)

ಅನಾಥ ಶವಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ: ಅನಾಥ ಶವಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಬಂಧುಗಳು. ಅಂತಹ ಶವಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಗೌರವದಿಂದ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಏಳು ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಯಾರೂ ಬರದಿದ್ದಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡುತಿದ್ದು, ಅದೇ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಜೆಸಿಬಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿಸಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶವದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊದಿಸಿ, ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನಾಮಧೇಯ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ (ETV Bharat)

ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ:

ಅನಾಥ ಶವಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆಬಿಸಿ. ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. - ಯತೀಶ್.ಎನ್, ಎಸ್ಪಿ( ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗ).

ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, “ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗಳಿವೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೆ ಶೇ. 35ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಶೇ. 65ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1- 6 ಶವಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2-3 ಅನಾಥ ಶವಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಶವಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ತನಕ ನಮ್ಮ 2-3 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.

