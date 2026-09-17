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ಕಾರವಾರದ ಸ್ಕೇಟರ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಸಾಧನೆ; ಒಂದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 10 ಪದಕಗಳ ಬೇಟೆ!

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರದ ಸ್ಕೇಟರ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 10 ಪದಕಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

KARWAR SKATING TEAM WON 10 MEDALS
ಕೋಚ್​ ಸಚಿನ್​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪದಕ ವಿಜೇತರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 17, 2026 at 8:03 PM IST

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ಕಾರವಾರ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರದ ಹಾನ್ಬರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಸ್ಕೇಟರ್‌ಗಳು 10 ಪದಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ 1ನೇ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಐ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಐವರು ಸ್ಕೇಟರ್‌ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 3 ಚಿನ್ನ, 3 ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 4 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 10 ಪದಕಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಿಯಾನ್ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಆಯುಷ್ ಎ. ನಾಯಕ್ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರಾ ಪಿ. ಪಾವಸ್ಕರ್ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಂಚು, ಫೈಝಲ್ ಗೋರಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಂಚು ಮತ್ತು ವಿಹಾನ್ ವಿ. ಮಾಳ್ಸೇಕರ್​ ಎರಡು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಸ್ಕೇಟರ್‌ಗಳ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಕೋಚ್ ಸಚಿನ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ರಿಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ದಿಲೀಪ್ ಹಾನ್ಬರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೂ ಕ್ಲಬ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಬಾಡ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಾಡದ ಶಿವಾಜಿ ಬಾಲಮಂದಿರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ
ಬಾಡ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಾಡದ ಶಿವಾಜಿ ಬಾಲಮಂದಿರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ (ETV Bharat)

ಬಾಡ ವಲಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಶಿವಾಜಿ ಬಾಲಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಗರಿ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಾಡ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಾಡದ ಶಿವಾಜಿ ಬಾಲಮಂದಿರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಗುಂಪು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಗಾಡಿ ಗುಂಡು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ಗಣೇಶ್ ರಸಾಲ್ 600 ಮೀಟರ್​ ಓಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಶುಭಂ ಗುನಗಿ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಮತ್ತು ಉದ್ದ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕರ ಖೋ-ಖೋ, ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಹಾಗೂ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಥಮ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಬಾಲಕಿಯರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ, ಖೋ-ಖೋ ಹಾಗೂ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.

ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಭವಿ ಎಸ್. ನಾಯ್ಕ 3000 ಮೀಟರ್​ ಹಾಗೂ 1500 ಮೀಟರ್​ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, 800 ಮೀಟರ್​ ಓಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಬಾಡ ವಲಯದ ವೀರಾಗ್ರಣಿ ಬಾಲಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಹಾ ಬೇರಾ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಉಮಾ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಕರ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಹಾಗೂ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಂಡಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಬಾಲಕಿಯರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಮತ್ತು ಖೋ-ಖೋ ತಂಡಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಪಿ. ನಾಯ್ಕ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್​ ನಾಯ್ಕ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಕೆ. ರಾಣೆ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಡಿ. ಕದಂ, ಖಜಾಂಚಿ ಕಿಶೋರ್ ರಾಣೆ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ನರೇಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಾವಂತ, ಪ್ರಭಾಕರ ಸಾವಂತ, ದೇವಿದಾಸ ಸಾವಂತ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಪವಾರ್, ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಸಾವಂತ, ಜಯಶ್ರೀ ಸೈಲ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಪವಾರ್, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಾಯ್ಕ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಉಲ್ಲಾಸ ಆರ್. ನಾಯ್ಕ, ಶಿಕ್ಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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UTTARA KANNADA
ಕಾರವಾರದ ಸ್ಕೇಟರ್‌ಗಳ ಸಾಧನೆ
ಕಾರವಾರದ ಹಾನ್ಬರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್‌
ಬಾಡದ ಶಿವಾಜಿ ಬಾಲಮಂದಿರ
KARWAR SKATING TEAM WON 10 MEDALS

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